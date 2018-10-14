قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء السبت، إن إطلاق سراح القس أندرو برانسون سيكون خطوة"هائلة" نحو علاقات أفضل بين الولايات المتحدة وتركيا.

وخلال استقباله القس برانسون في البيت الأبيض رحّب الرئيس الأميركي بإفراج القضاء التركي عنه، وأعلن أن إطلاق سراحه "خطوة كبرى" إلى الأمام في العلاقات مع تركيا.

وتوجّه ترمب بالشكر لنظيره التركي رجب طيب أردوغان "لمساعدته" في وضع حد لهذه القضية التي تسببت بأزمة دبلوماسية بين الدولتين المنضويتين في حلف شمال الأطلسي.

فيما رد اردوغان على حسابه في تويتر، بأن قرار المحكمة إطلاق سراح القس الأميركي اتخذ "باستقلالية"، مؤكدا على مواصلة العمل المشترك للقضاء على الإرهاب بين واشنطن وأنقرة.

وفي وقت سابق، كان ترمب قد نفى أي اتفاق سري بين بلده وتركيا ينص على إطلاق سراح القس برانسون مقابل"تخفيف الضغوط" الأميركية على تركيا.

في المقابل، استقبل الرئيس الأميركي القس برانسون في البيت الأبيض عقب وصوله، واصفا إياه بأنه "مسيحي عظيم خاض تجربة صعبة للغاية".

فيما شكر برانسون ترمب على الجهود التي بذلها من أجل تسهيل إطلاق سراحه بعد أن سجن لنحو سنتين في إطار قضية "إرهاب" و"تجسس".

وأطلقت السلطات التركية، يوم الجمعة، سراح القس الأميركي أندرو برانسون، بعد إصدار محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير، حكماً برفع الإقامة الجبرية وقرار حظر السفر عنه"، إلى جانب إدانته بالسجن لمدة لمدة 3 سنوات و45 يوماً، على خلفية اتهامه بـ "التجسس والإرهاب"، وبحسب القضاء التركي، فإن القس قضى محكوميته هذه، ويمكنه السفر إلى بلاده في أي وقت.

وتشهد العلاقات بين أميركا وتركيا بعض الأزمات الأخرى، بسبب الدعم الأمريكي لتنظيمات تعتبرها أنقرة خطراً على أمنها القومي وأمن المنطقة ومصنفة إرهابية في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة. وأيضاً هناك مشروع تركيا لشراء نظام دفاع صاروخي روسي، وسجن الولايات المتحدة لمسؤول تنفيذي في بنك تركي حكومي بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.