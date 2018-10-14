لقي 22 شخصاً مصرعهم وأصيب 13 آخرين، يوم الأحد، في تدهور شاحنة تقل مهاجرين غير نظاميين في إزمير غربي تركيا.

ووفقاً لمعلومات أوردتها الأناضول، فإن الشاحنة التي كانت تقل مهاجرين غير نظاميين، بينهم أطفال، تدهورت تجاه منحدر في قضاء مندريس بولاية إزمير، ما أدى إلى مصرع 22 وإصابة 13.

وقالت وكالة "ديمير أوران" التركية إن المهاجرين كانوا متجهين نحو أقرب نقطة من جزيرة ساموس اليونانية، للعبور عن طريق البحر بطر يقة غير شرعية، قبل أن يقع الحادث في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وهرعت قوات الشرطة والفرق الطبية إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغ من سكان المنطقة. وأضافت وكالة "ديمير أوران" أن سائق الشاحنة أصيب وسيتم التحقيق معه حول قضية تهريب المهاجرين لمعرفة الجهة التي نظمت هذه الرحلة.