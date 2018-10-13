قال وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز إن الاتهامات بوجود أوامر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن المملكة متمسكة بثوابتها وتقاليدها المراعية للأنظمة والمواثيق الدولية.

واستنكر الوزير في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية"واس" يوم السبت، ما قال إنها اتهامات زائفة وتهجم على السعودية من قبل بعض وسائل الإعلام، على خلفية قضية اختفاء خاشقجي.

وأكد الوزير حرص بلاده على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء خاشقجي، وقال إن بلاده حريصة على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج.

وأشار إلى التعاون بين السعودية وتركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية، مؤكداً على " أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية".

يأتي بيان وزير الداخلية السعودي عقب تقارير أوردتها الصحافة التركية والأميركية، حول وجود تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وكان الصحفي السعودي قد اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت في حينه خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، إنها رافقته إلى أمام مبنى القنصلية في إسطنبول، وإن خاشقجي دخل المبنى ولم يخرج منه.