سياسة
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وزير الداخلية السعودي ينفي وجود أوامر بقتل جمال خاشقجي
نفى وزير الداخلية السعودي الاتهامات بوجود أوامر بقتل جمال خاشقجي، واصفا إياها بأنها أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة. واستنكر الوزير الاتهامات الزائفة والتهجم على السعودية من قبل بعض وسائل الإعلام بحسب قوله.
وزير الداخلية السعودي ينفي وجود أوامر بقتل جمال خاشقجي
السعودية تنفي وجود أوامر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي / AFP
13 أكتوبر 2018

قال وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز إن الاتهامات بوجود أوامر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، هي  أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن المملكة متمسكة بثوابتها وتقاليدها المراعية للأنظمة والمواثيق الدولية.

واستنكر الوزير في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية"واس" يوم السبت، ما قال إنها اتهامات زائفة وتهجم على السعودية من قبل بعض وسائل الإعلام، على خلفية قضية اختفاء خاشقجي.

وأكد الوزير حرص بلاده على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء خاشقجي، وقال إن بلاده حريصة على  مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج.

وأشار إلى التعاون بين السعودية وتركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية، مؤكداً على " أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية".

يأتي بيان وزير الداخلية السعودي عقب تقارير أوردتها الصحافة التركية والأميركية، حول وجود تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وكان الصحفي السعودي قد اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت في حينه خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، إنها رافقته إلى أمام مبنى القنصلية في إسطنبول، وإن خاشقجي دخل المبنى ولم يخرج منه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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