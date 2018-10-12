أطلقت السلطات التركية، يوم الجمعة، سراح القس الأميركي أندرو برانسون، بعد إصدار محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير، حكماً برفع الإقامة الجبرية وقرار حظر السفر عنه"، إلى جانب إدانته بالسجن لمدة لمدة 3 سنوات و45 يوماً، على خلفية اتهامه بـ "التجسس والإرهاب"، وبحسب القضاء التركي، فإن القس قضى محكوميته هذه، ويمكنه السفر إلى بلاده في أي وقت.

القس برانسون كان سبباً في توتر كبير بالعلاقات بين أنقرة وواشنطن على مدار عدة أشهر مضت، بسبب رفض تركيا طلبات وضغوطات أميركية للإفراج عنه دون إتمام محاكمته.

وذكرت الرئاسة التركية أن قرار إطلاق سراح برانسون أظهر أن "تركيا دولة قانون، وأن القضاء فيها محايد ومستقل"، مشيرةً إلى تصريحات سابقة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد فيها"ضرورة احترام الجميع للقرار الذي سيصدر عن القضاء التركي" في هذه القضية.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية في العاصمة التركية أنقرة قولها إنّ وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ونظيره الأميركي مايك بومبيو، تباحثا هاتفياً، عقب قرار القضاء التركي.

وفي أول تعليق له رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقرار المحكمة التركية، معرباً عن أمله بعودة برانسون إلى الوطن "في أسرع وقت".

وغرّد ترامب، على حسابه في موقع"تويتر"، قائلاً "أفكاري وصلواتي مع القس برانسون، ونأمل أن نراه مجدداً سريعاً ومن دون مشاكل في المنزل"، وذلك بعدما كتب في تغريدة سابقة أنه"بذل جهداً كبيراً" من أجل برانسون.

هل كان قراراً مرتقباً؟

تشير صحيفة "واشنطنبوست" الأميركية، إلى أنّ الطرفان التركي والأميركي مهَّدا لهذه الخطوة قبل فترة ليست بعيدة، وبالتحديد أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي (سبتمبر/أيلول 2018).

وصرح مسؤولون أميركيون، الخميس 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أنه تم التفاوض على اتفاق بين الجانبين لإطلاق سراح القس برانسون، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.

وقد توقع مسؤولون أن يساهم إطلاق سراح القس بإعادة العلاقات الجيدة مرة أخرى بين تركيا وأميركا.

يقول عبد الرحمن السراج الكاتب المهتم بالشأن التركي في تصريحات لـTRTعربي إن "القس أُدِين بتهمة الإرهاب، وحُكِم بالسجن ثلاث سنوات، ولكن يبدو أن العلاقات بين البلدين وضعت ثقلها على القضية، ليتم الإفراج عنه. أي أن الإدانة والحُكم ثُبِّتا ولكن تم الإفراج عنه."

ويضيف السراج"بالتأكيد يأتي الإفراج عن القس في إطار تسويات متبادلة في العلاقات التي ازدادت تعقيدًا بين البلدين، وربما تأتي البادرة الأميركية على شكل فتح المجال أمام عملية عسكرية تركية في منبج".

وقال "ربما احتاجت الإدارة للإفراج عن براونسون، في ظل اقتراب الانتخابات النصفية والضغط المفروض على الإدارة الأميركية التي ترغب في الحفاظ على الأغلبية الجمهورية في الكونغرس ومجلس الشيوخ

الانتخابات النصفية والضغط المفروض على الإدارة الأميركية التي ترغب في الحفاظ على الأغلبية الجمهورية في الكونغرس ومجلس الشيوخ، وعليه ربما احتاجت الإدارة للإفراج عن برونسون، وحتى انجلاء نتائج الانتخابات يتوقع أن تظل العلاقةبين البلدين مستقرة دون تصعيد".

يذكر أنه في أواخر يوليو/ تموز الماضي، فرضت محكمة جنائية في إزمير غربي تركيا، الإقامة الجبرية، على برانسون، عوضًا عن الحبس، بسبب وضعه الصحي.

وكان برانسون، قد أُوقف في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"PKK" المصنفتين على قوائم الإرهاب في تركيا، تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.

وعقب رفض تركيا إطلاق سراح برانسون؛ بسبب الاتهامات التي وُجهت إليه، شنت واشنطن حرباً اقتصادية على أنقرة، فرضت من خلالها مزيداً من الضرائب على الصلب والألومنيوم التركيَّين، قبل أن تردَّ أنقرة بالمثل، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر الليرة التركية ووصولها إلى مستوى قياسي لم تصل إليه منذ سنوات.

وبعد الإفراج عن القس برانسون صعدت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، الخميس 11أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد توارد أنباء تناقلتها وسائل إعلام أميركية، تشير إلى أنّه تم التوصل لاتفاق ينص على إطلاق سراح القس الأميركي.