سياسة
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ترودو: سأواصل الضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان
رفض رئيس الوزراء الكندي تلميحات إلى أنّه أفسد العلاقات مع السعودية، وقال إنه سيواصل الضغط بشأن حقوق الإنسان. وأشار إلى أن بلاده تبذل منذ سنوات طويلة مساعي دبلوماسية مع السعودية حول حقوق الإنسان.
ترودو: سأواصل الضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو / AFP
12 أكتوبر 2018

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، إنه سيواصل الضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان رغم الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، فيما رفض تلميحات إلى أنه أفسد العلاقات مع المملكة.

وكانت السعودية قد جمدت في أغسطس/ آب الماضي التعاملات التجارية الجديدة مع كندا وطردت السفير دينيس هوراك وأمرت كل الطلبة السعوديين بالعودة للوطن بعد أن نشرت السفارة الكندية تغريدة تدعو للإفراج الفوري عن نشطاء في مجال حقوق المرأة.

وقال السفير دينيس هوراك يوم الأربعاء الماضي إن كندا لم تبذل ما يكفي من الجهد لتوطيد العلاقات مع الرياض وارتكبت أخطاء ساهمت في إشعال الصراع.

وقال ترودو للصحفيين "كان من المفترض أن يعرف السفير السابق أننا نقوم بمساع دبلوماسية كبيرة مع السعودية منذ عدة سنوات بشأن قضية حقوق الإنسان. مضيفا "نواصل إثارة المسألة في كل مرة تتاح لي الفرصة فيها للاجتماع مع القيادة السعودية".

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون على هامش قمة للدول المتحدثة بالفرنسية "سنواصل التحدث بوضوح وقوة دفاعا عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

وشدد على أنأوتاوا لن تلغي عقدا أبرم في 2014 فاز به الفرع الكندي لشركة جنرال دينامكس المنتجة للسلاح لتزويد السعودية بمركبات مدرعة خفيفة. وتصل قيمة العقد إلى 13مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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