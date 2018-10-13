سياسة
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استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة
استشهد سبعة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء مشاركتهم بمسيرة العودة السلمية قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة. وأصيب أيضا 252 شخصا بينهم نساء وأطفال.
استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة
خلال المسيرة استشهد 7 فلسطينيين وأًصيب 252 برصاص الاحتلال  / AA
13 أكتوبر 2018

استشهد 7 فلسطينيين، وأصيب 252 آخرون، يوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، أثناء مشاركتهم في مسيرات "العودة" السلمية.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن 7 شهداء سقطوا جراء إصابتهم برصاص إسرائيلي، في مواقع متفرقة شرقي القطاع.

وأكد القدرة أن الإصابات التي تعاملت معها الطواقم الطبية كانت قاتلة ومتعمدة وتشير إلى نية الاحتلال الإسرائيلي المبيتة لارتكاب مجزرة جديدة.

وأضاف أن 252 مواطناً أصيبوا بجراح مختلفة من بينهم 50 طفلاً و 10 سيدات و مسعفين و 6 صحفيين، في مواقع متفرقة من المنطقة الحدودية لقطاع غزة.

ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، ينظم الفلسطينيون مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة برفع الحصار عن القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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