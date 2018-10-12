يواجه مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المقرر انعقاده في الرياض بين 23-25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلسلة انسحابات من جهات عدة، علما أن المؤتمر سينعقد برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

من جانبه، عقب متحدث باسم مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي على توالي الانسحابات بالقول إنّ "انسحاب بعض المتحدثين والشركاء مخيّب للآمال"

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث قوله "المؤتمر سيمضي قدما صوب الانعقاد في موعده المقرر"

ونستعرض فيما يلي أبرز الجهات التي انسحبت من المؤتمر:

البنك الدولي:

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البنك الدولي قوله إن رئيس البنك جيم يونغ كيم، لن يحضر مؤتمر الرياض، مشيراً إلى تضارب في المواعيد ،فيما كان قد أدرج اسم كيم كمتحدث فيه.

شركة فياكوم الأمريكية:

أعلن جاستن ديني المتحدث باسم شركة فياكوم الأمريكية (شركة إعلامية متعددة الجنسيات) أن رئيسها التنفيذي بوب باكيش، لن يحضر المؤتمر، بعد أن كان أحد المتحدثين فيه.

شركة "ثريف غلوبال":

قال المتحدث باسم شركة "ثريف غلوبال" أن رئيستها أريانا هافينغتون، مؤسسة موقع "هافينغتون بوست"، وعضو مجلس إدارة في شركة "أوبر"، انسحبت من المؤتمر.

شركة "أوبر" الأمريكية:

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" الأمريكية، دارا خسروشاهي، إنه سينسحب من مؤتمر مستقبل الاستثمار في الرياض، بعد أن تم اختياره ليكون متحدثاً في إحدى جلساته حول "مستقبل المواصلات".

رجل الأعمال "ستيف كيس":

قرر الملياردير ستيف كيس، أحد مؤسسي شركة (ِA.O.L)، أن يبتعد حالياً عن السعودية، حسب تعبيره.

"هاربر غروب":

ألغت شركة العلاقات العامة "هاربر غروب" عقدها مع السعودية. وقال العضو المنتدب ريتشارد مينتز "لقد أنهينا العلاقة". وكانت الشركة تقدم خدماتها للسعودية منذ أبريل/نيسان 2017 بموجب عقد قيمته 80 ألف دولار في الشهر.

"فيرجن غروب":

قال الملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون إن مجموعته "فيرجن" ستعلق محادثاتها مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) بشأن استثمارات مزمع عقدها بقيمة مليار دولار في مشروعات فضائية تابعة لـ"فيرجن غروب".

وزير أميركي سابق:

أعلن وزير الطاقة الأميركي السابق، إرنست مونيز، إنه قرر تعليق دوره الاستشاري في مشروع مدينة نيوم الاقتصادية لحين معرفة مزيد من المعلومات عن مصير جمال خاشقجي.

المستثمر "سام ألتمان":

أعلن رئيس شركة "واي كومبينيتور" سام ألتمان، تعليق دوره في المجلس الاستشاري لمشروع نيوم إلى أن تتضح الحقائق بشأن اختفاء خاشقجي، ووصف الأنباء عن مقتل الصحفي وتقطيع جثته بأن الأمر من "التمادي الشديد".

المستثمر "تيم براون":

قالت متحدثة باسم شركة "آيديو" الأميركية، إن الرئيس التنفيذي تيم براون "اختار أن لا يشارك بالمجلس الاستشاري (لمشروع نيوم) في هذا الوقت".

شركة "آبل:

قالت شركة آبل إن ظهور اسم رئيس التصميم بالشركة جوني آيف في قائمة المستشارين لمشروع نيوم كان خطأ.

"سايد ووك لابس":

قال متحدث باسم الشركة إن ظهور اسم رئيسها دان دوكتوروف بقائمة مستشاري نيوم كان خطأ، وإنه "ليس عضواً بالمجلس الاستشاري لنيوم".

شبكة CNN:

أعلنت شبكة CNN انسحابها من المشاركة الإعلامية في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"> وقالت إن "مذيعيها ومراسليها لن يديروا أي منصات إعلامية (حول المؤتمر)".

نيويورك تايمز:

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن انسحابها من الرعاية الإعلامية للمؤتمر السعودي مرتبط بقضية اختفاء خاشقجي. وقالت "في ضوء الوضع الراهن المرتبط باختفاء صحفي جريدة (واشنطن بوست) جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، لم نعد نشعر بالراحة حيال الارتباط بهذا الحدث (مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار)".

مجموعة CNBC العالمية:

انضمت مجموعة CNBC المملوكة لشركة كوم كاست الأميركية، إلى قائمة المقاطعين لمؤتمر الرياض.

"إيكونوميست":

قالت المتحدثة باسم رئيسة تحرير مجلة إيكونوميست زاني مينتون بيدوس، إن بيدوكس لن تشارك في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض.

صحيفة "لوس أنجلوس تايمز":

أكد المتحدث باسم صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، أن رئيسها باتريك سون شيونغ لن يحضر المؤتمر في الرياض، رغم أنه كان أحد المتحدثين فيه، حسب تقارير إعلامية متطابقة.

وكالة بلومبيرغ

وكالة رويترز تنقل عن متحدث باسم بلومبيرغ إعلانها الانسحاب من المؤتمر كشريك إعلامي.