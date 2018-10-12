سياسة
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نادي الأسير: استشهاد مواطن فلسطيني في سجن إسرائيلي
أعلن نادي الأسير الفلسطيني استشهاد أسير داخل سجن أيالون الإسرائيلي، وقال النادي إن السلطات الإسرائيلية لم توضّح ظروف استشهاد الأسير، وطلبت من عائلته استلام جثمانه.
نادي الأسير: استشهاد مواطن فلسطيني في سجن إسرائيلي
سجن "أيالون" الإسرائيلي الذي استشهد الأسير داخله / AFP
12 أكتوبر 2018

قال نادي الأسير فلسطيني، الجمعة، إن الشاب الفلسطيني وسام شلالدة توفي في ظروف غامضة داخل السجون الإسرائيلية، حيث أبلغت السلطات الإسرائيلية ذويه بوفاته التي تكتمت على أسبابها.

وذكر نادي الأسير أن شلالدة يبلغ من العمر 28 عاماً وهو من سكان مدينة الخليل، استشهد أثناء قضاء محكوميته في سجن "أيالون" الإسرائيلي بمدينة الرملة.

وبحسب النادي، فقد طلبت السلطات الإسرائيلية من عائلة الأسير التوجه إلى معهد الطب العدلي "أبو كبير" لاستلام جثمانه، دون الإدلاء بأي معلومات حول ظروف استشهاده.

وأشار "نادي الأسير" إلى عدم توفر أي معلومات تتعلق بظروف وفاته. وأوضح أن الأسير معتقل منذ عام 2015 ومحكوم بالسجن الفعلي لسبع سنوات قضى منها ثلاثاً، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

وحمّل النادي السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن استشهاد شلالدة، معتبراً أن استمرار "سلطات الاحتلال في جرائمها بحق الأسرى هي مسؤولية المجتمع الدولي الذي يُمارس الصمت حيالها".

يذكر أن الأسير وسام شلالدة هو رابع أسير يتوفى في السجون الإسرائيلية منذ مطلع العام الحالي 2018 أو أثناء عملية الاعتقال. ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة منذ عام 1967 إلى 218 شهيداً.

مصدر:TRT عربي
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