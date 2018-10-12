سياسة
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فيسبوك تحذف حسابات شركة بيانات روسية
حذفت شركة فيسبوك عشرات الحسابات التي تخص شركة “سوشيال داتا هب” الروسية لقواعد البيانات. وقالت إن الصفحات حذفت بسبب الجمع غير القانوني لمعلومات تخص المستخدمين.
فيسبوك تحذف حسابات شركة بيانات روسية
فيسبوك تحاول حماية مستخدميها / Reuters
12 أكتوبر 2018

أعلنت شركة فيسبوك، يوم الخميس، أنها حذفت عشرات الحسابات التي تخص شركة “سوشيال داتا هب” الروسية لقواعد البيانات؛ بسبب ما وصفته بأنه جمع غير قانوني لمعلومات تخص المستخدمين.

وقدمت الشركة الروسية في وقت سابق معلومات تحليلية للحكومة الروسية، انتهكت فيها قواعد الاستخدام الخاصة بالموقع، بحسب فيسبوك.

وقالت شركة فيسبوك يوم الخميس، في تغريدة لها على موقع تويتر: "نعمل بجد لمكافحة المحتوى المزيف والسلوك المخادع على الفيسبوك، اليوم قمنا بإغلاق مئات الحسابات والصفحات التي تنتهك سياستنا".

من جانبه، قال رجل الأعمال الروسي أرتور خاشويان الذي أسس "سوشيال داتا هب" إن الشركة لم تنتهك أياً من قوانين فيسبوك.

يذكر أن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ كان قد خضع لجلسة استماع مطولة من قبل الكونغرس الأميركي قبل أشهر، حول ما عُرف بفضيحة تسريب بيانات المستخدمين واستعمالها لأغراض سياسية، وتعهد حينها باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بهذا الصدد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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