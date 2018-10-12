لقي سبعة أشخاص مصرعهم، الخميس، جراء إعصار "مايكل" الذي يجتاح جنوب شرقي الولايات المتحدة، حسب تصريحات مسؤولين في ولاية فلوريدا.

ووصل الإعصار "مايكل" إلى اليابسة، الأربعاء، قرب بلدة "مكسيكوبيتش" في شمال غرب ساحل فلوريدا، وكان -وقت وصوله- ثالث أقوى إعصار يجتاح الولايات المتحدة، إذ صحبته ريح سرعتها 250 كيلومتراً في الساعة، وتسبب في ارتفاع كبير للأمواج أدى إلى فيضان مياه البحر.

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 700 ألف منزل ومتجر وشركة في ولايات فلوريدا وألاباما وجورجيا، صباح الخميس، فيما توجه آلاف الأشخاص إلى الملاجئ أثناء الليل بعد أن فروا من منازلهم هرباً من الإعصار.

وأعرب مسؤولون أميركيون عن تخوفهم من ارتفاع عدد الضحايا بسبب تعثر وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة جراء تراكم الحطام، وفق ما نقله موقع "الحرة" الأميركي.

وكان الإعصار، الذي بلغ الدرجة الرابعة، أقوى إعصار يصيب فلوريدا منذ 80 عاماً، لكن قوته تراجعت مع دخوله ولاية جورجيا.

ويعد "مايكل" ثالث أقوى إعصار يجتاح البرّ الأميركي الرئيس، من جنوب فلوريدا باتجاه الشمال الشرقي حيث ولاية جورجيا وولايتي جنوب كارولينا وشمال كارولينا.