هاجم الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء قائلاً بأنه "جن جنونه"، وأن قراره الأخير الخاص برفع أسعار الفائدة إلى 2.25% كان خطأ ولا يتفق معه.

وعلق ترمب قبيل وصوله لحشد جماهيري في ولاية بنسلفانيا، على الانهيار الحاد الذي شهدته سوق الأسهم الأمريكية، قائلا بإنها حركة تصحيحية كانت الأسواق تنتظرها منذ وقت طويل.

ورد رئيس مؤسسة "جي بي مورغان" بأن المركزي الأمريكي ليس مجنونا ولا يتعين على الرئيس ترمب وصفه بذلك أمام وسائل الإعلام، مؤكدا أن أسعار الفائدة الحالية في معدلاتها الطبيعية.

وكان البنك المركزي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة لهذا العام في اجتماعه الأخير في سبتمبر الماضي ومن المتوقع أن يقر رفعها مرة رابعة قبل نهاية العام الجاري.

وتثير تعليقات ترمب حول البنك المركزي الأميركي مخاوف الأسواق بشأن مدى استقلالية قرارات المركزي، ولم تكن هذه أول مرة ينتقده فيها على الرغم من أن ترمب كان قد عين رئيس البنك "جيروم باول" في فبراير هذا العام.