كشفت زوجة أكاديمي بريطاني، يوم الخميس، النقاب عن توقيف زوجها ووضعه قيد الحبس الانفرادي في الإمارات العربية المتحدة منذ الخامس من أيار/ مايو الماضي، دون توجيه أي اتهامات إليه.

ونشرت دانييلا تيادا، بياناً أشارت من خلاله إلى أنّ زوجها ماثيو هدجنيز، اعتقل قبيل مغادرته مطار دبي الدولي بعد زيارة دامت أسبوعين قام خلالها بإجراء بحث ميداني يتعلق برسالة الدكتوراة التي يعدها، وهي في مجال الإدارة الحكومية والشؤون الدولية بجامعة درهام البريطانية.

وقالت إنّ زوجها مثل أمام محكمة في أبوظبي، أمس الأربعاء، في الجلسة الثانية للنظر بالقضية، مشيرة إلى أنّ المحكمة لم لتوجّه إليه أي اتهامات، وقررت تعيين محام لمراجعة تفاصيل القضية، حيث انتهت الجلسة بإعلان تأجيلها إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر إماراتي مطّلع قوله إنّ "طالب الدكتوراة البريطاني، يواجه تهما تتعلق بالتجسس لصالح جهات أجنبية".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن وزير الخارجية جيرمي هانت يجري مباحثات مع نظيره الإماراتي حول القضية.

يشار إلى أن هدجيز كان قد شارك العام الماضي في كتابة مقال أكاديمي عن جماعة الإخوان المسلمين ومجلس دول التعاون الخليجي، وتتركز موضوعاته البحثية حول العلاقة بين المؤسسات المدنية والعسكرية، والاقتصاد السياسي، وأصول النزعة العشائرية.