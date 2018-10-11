سياسة
2 دقيقة قراءة
اعتقال أكاديمي بريطاني في الإمارات بشبهة التجسس
أوقفت السلطات الإماراتية الأكاديمي البريطاني ماتيو هيدجيز في مطار دبي بعد زيارة استغرقت أسبوعين، قام خلالها ببحث أكاديمي ميداني، ولازال قيد الحبس الانفرادي منذ مايو/أيار الماضي. وأعلن مصدر إماراتي مطلع أنه سيواجه تهما بالتجسس لصالح جهات أجنبية.
اعتقال أكاديمي بريطاني في الإمارات بشبهة التجسس
اعتقال أكاديمي بريطاني في الإمارات بشبهة التجسس / AFP
11 أكتوبر 2018

كشفت زوجة أكاديمي بريطاني، يوم الخميس، النقاب عن توقيف زوجها ووضعه قيد الحبس الانفرادي في الإمارات العربية المتحدة منذ الخامس من أيار/ مايو الماضي، دون توجيه أي اتهامات إليه.

ونشرت دانييلا تيادا، بياناً أشارت من خلاله إلى أنّ زوجها ماثيو هدجنيز، اعتقل قبيل مغادرته مطار دبي الدولي بعد زيارة دامت أسبوعين قام خلالها بإجراء بحث ميداني يتعلق برسالة الدكتوراة التي يعدها، وهي في مجال الإدارة الحكومية والشؤون الدولية بجامعة درهام البريطانية.

وقالت إنّ زوجها مثل أمام محكمة في أبوظبي، أمس الأربعاء، في الجلسة الثانية للنظر بالقضية، مشيرة إلى أنّ المحكمة لم لتوجّه إليه أي اتهامات، وقررت تعيين محام لمراجعة تفاصيل القضية، حيث انتهت الجلسة بإعلان تأجيلها إلى  24 أكتوبر/ تشرين الأول.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر إماراتي مطّلع قوله إنّ "طالب الدكتوراة البريطاني، يواجه تهما تتعلق بالتجسس لصالح جهات أجنبية".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن وزير الخارجية جيرمي هانت يجري مباحثات مع نظيره الإماراتي حول القضية.

يشار إلى أن هدجيز كان قد شارك العام الماضي في كتابة مقال أكاديمي عن جماعة الإخوان المسلمين ومجلس دول التعاون الخليجي، وتتركز موضوعاته البحثية حول العلاقة بين المؤسسات المدنية والعسكرية، والاقتصاد السياسي، وأصول النزعة العشائرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us