زاد عدد السياح في العالم بنسبة 6 % في النصف الأول من العام 2018، مقارنة بالعام الماضي، وتقاربت نسبة الزيادة في مناطق مختلفة من العالم وفق ما أعلنت منظمة السياحة العالمية في بيانها الصادر، الأربعاء.

وأوضحت المنظمة أن كل مناطق العالم سجلت نمواً قوياً في عدد السياح بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2018، لا سيما في أوروبا وآسيا مع احتلالهما المرتبة الأولى مع 7 % لكل منهما. وفي هاتين المنطقتين سجل جنوب أوروبا وجنوب شرق آسيا أفضل النتائج.

فيما حقق الشرق الأوسط وإفريقيا نتائج جيدة مع ارتفاع عدد الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة 4 % وإلى إفريقيا 5 %. وقد شددت المنظمة على أن البيانات المتعلقة بهاتين المنطقتين غير كاملة.

وبلغت الزيادة في عدد السياح في أميركا الجنوبية 7 % وفي أميركا الشمالية 5 %، فيما أشارت المنظمة إلى أن الولايات المتحدة شكلت محرك النمو في المنطقة.

وقالت المنظمة في بيانها إن توقعاتها للنمو لما تبقى من العام 2018 تبقى إيجابية إجمالاً، لكن بوتيرة أبطأ. وكان العام 2017 سجل زيادة قياسية بلغت 7 %.

من جهته قال السكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، إن إصدار بيانات السياحة الدولية للنصف الأول من العام 2018 دليل على مرونة القطاع ومساره المستمر في النمو, وأكد أن المنظمة تواصل العمل مع العديد من الشركاء لترجمة هذا النمو إلى وظائف أفضل.