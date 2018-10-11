سياسة
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بومبيو يشترط انسحاب إيران مقابل مشاركة واشنطن في إعادة إعمار سوريا
ترغب واشنطن في إيجاد "حل سياسي وسلمي" للنزاع المستمر منذ 7 سنوات في سوريا لكنها ستُبقي وجودها هناك على الرغم من هزيمة تنظيم داعش، طالما بقيت قوات إيرانية أو مدعومة من طهران.
بومبيو يشترط انسحاب إيران مقابل مشاركة واشنطن في إعادة إعمار سوريا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو / AP
11 أكتوبر 2018

 اشترط وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو انسحاب القوات الإيرانية والقوات المدعومة من طهران نهائياً من سوريا، حتى تشارك بلاده في عملية إعادة الإعمار هناك، بحسب ما جاء في خطابه أمام المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي في واشنطن، الأربعاء.

وقال بومبيو إنه إذا لم تضمن سوريا الانسحاب الكامل للقوات المدعومة إيرانياً، فلن تحصل على دولار واحد من الولايات المتحدة لإعادة الإعمار.

وأشار وزير الخارجية إلى وجود وضع جديد في سوريا يتطلب إعادة تقييم مهمة الولايات المتحدة.

وأضاف: "تشكل هزيمة تنظيم داعش الهدف الأول لواشنطن، إلا أنها ليست الهدف الوحيد، فنظام بشار الأسد عزز سيطرته على الأرض بفضل روسيا وإيران".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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