اشترط وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو انسحاب القوات الإيرانية والقوات المدعومة من طهران نهائياً من سوريا، حتى تشارك بلاده في عملية إعادة الإعمار هناك، بحسب ما جاء في خطابه أمام المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي في واشنطن، الأربعاء.

وقال بومبيو إنه إذا لم تضمن سوريا الانسحاب الكامل للقوات المدعومة إيرانياً، فلن تحصل على دولار واحد من الولايات المتحدة لإعادة الإعمار.

وأشار وزير الخارجية إلى وجود وضع جديد في سوريا يتطلب إعادة تقييم مهمة الولايات المتحدة.

وأضاف: "تشكل هزيمة تنظيم داعش الهدف الأول لواشنطن، إلا أنها ليست الهدف الوحيد، فنظام بشار الأسد عزز سيطرته على الأرض بفضل روسيا وإيران".