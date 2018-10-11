سياسة
2 دقيقة قراءة
"نيويورك تايمز" تنسحب من الرعاية الإعلامية لمبادرة سعودية
انسحبت جريدة نيويورك تايمز الأميركية من مبادرة "مستقبل الاستثمار" السعودية برئاسة ولي العهد السعودي بدون تقديم أي أسباب لانسحابها المفاجئ.
"نيويورك تايمز" تنسحب من الرعاية الإعلامية لمبادرة سعودية
صحيفة "نيويورك تايمز"  / AFP
11 أكتوبر 2018

أعلنت المتحدثة باسم صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يوم الخميس، بأن الصحيفة قررت الانسحاب من رعايتها الإعلامية لمبادرة "مستقبل الاستثمار" المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض في الفترة ما بين 23 و25 من أكتوبر الجاري، وبرئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ولم تكشف الصحيفة عن سبب انسحابها من شراكاتها الإعلامية للمبادرة التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وعبرت مؤسسات إعلامية كبرى ترعى المبادرة منها "سي إن بي سي" و "فوكس بيزنس" بأنها تراقب الأوضاع ولم تقرر الانسحاب بعد.

ويأتي قرار "نيويورك تايمز" في الوقت الذي تأخذ فيه قضية اختفاء الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" بعداً دولياً بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، وإشارة وسائل الإعلام العالمية إلى أن النظام السعودي له دور قوي في اختفائه، فيما تؤكد القنصلية السعودية على تصريحها بأن خاشقجي قد زارها وغادرها بعد ذلك.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us