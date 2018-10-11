قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لا يمكنها أن تلتزم الصمت في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مضيفاً أنها تحقق في كل جوانب القضية.

وشكك أردوغان، يوم الخميس، في تأكيدات السلطات السعودية أن قنصليتها في إسطنبول لا تملك تسجيلاً مصوراً لخروج خاشقجي منها "بسبب أن الكاميرات تقدم لقطات حية فحسب ولا تسجل الصور" حسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن السفير السعودي لدى واشنطن، خالد بن سلمان.

وتساءل أردوغان، بخصوص الأمر قائلاً "هل من الممكن ألا تكون هناك أنظمة كاميرات في قنصلية السعودية التي شهدت حدوث الأمر؟".

جدير بالذكر أن خاشقجي، دخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول للحصول على أوراق تتعلق بزواجه المقبل. ويقول مسؤولون سعوديون إنه غادر بعد وقت قصير لكن مسؤولين أتراكاً وخطيبته التي كانت تنتظره بالخارج أكدوا أنه لم يغادر المبنى.