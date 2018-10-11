يصل اليوم الخميس، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى العراق، في زيارة رسمية تستمر ليومين، يلتقي خلالها الرئيس العراقي برهم صالح، وبعض الساسة العراقيين، ومسؤولي إقليم شمال العراق في أربيل لإجراء مباحثات.

ومن المتوقع أن يتناول جاويش أوغلو خلال لقاءاته مع المسؤولين العراقيين، العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين الجانبين في العديد من المجالات، إضافة إلى قضية إعادة إعمار العراق.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لإقليم شمال العراق عقب توتر العلاقات التركية مع الإقليم نتيجة استفتاء الانفصال العام الماضي.

يذكر أن الإقليم أجرى استفتاء للانفصال في 25 سبتمبر من العام الماضي، وسط معارضة شديدة من حكومة بغداد ودول الجوار أبرزها تركيا وإيران. أدى إلى جعل وضع الإقليم أكثر سوءاً بدلاً من تعزيز النفوذ السياسي والحكم الذاتي.

وتراجع الدعم الدولي للإقيلم وتعمقت المخاطر الاقتصادية والتصدعات الاجتماعية وفقدت السيطرة على الأراضي والموارد الهامة، بعد ان أعادت القوات العراقية سيطرتها على مدينة كركوك النفطية ومعابر الحدود العراقية بعد انسحاب قوات البشمركة منها.