أطلقت الخدمة السحابية دروبكس “Dropbox” خدمة التعرّف التلقائي على النص، بحيث يتمكن المستخدم من البحث عن مستندات "النص" وإن تم حفظها كصورة أو في ملفات PDF.

وتحتاج الميزة الجديدة التي ينتظرها الكثير من مستخدمي دروبكس وحتى غيره من الخدمات السحابية، إلى حساب اشتراك "Premium" للاستفادة منها.

ويتم تخزين أكثر من 20 مليار ملف صورة وملف PDF في الخدمة السحابية دروبكس "Dropbox"، وما نسبته 10% إلى 20% كان يتضمن صوراً تحمل نصوصاً، بحسب ما نشره موقع الخدمة على الإنترنت.

ويقول جون هرفاتين مدير الإنتاج في دروبكس إن المشكلة تكمن "في أنه على عكس مستندات Word أو ملفات PDF بنص مضمن لا يمكن البحث في محتويات هذه الصور، ومن الصعب العثور على ما تحتاج إليه -خاصة إذا كان هناك عشرات الآلاف من الأشخاص المخزّنين أو المشتركين معك في دروبوكس".

وأضاف هرفاتين: "نهاجم هذه المشكلة عن طريق إجراء التعرف الضوئي على الأحرف تلقائياً على هذه الصور كجزء من مبادرة DBXi".

وفي ذات السياق، وضحت الشركة أن الصور وملفات PDF في حسابات "Dropbox Professional" و "Business Advanced" و "Enterprise" سيتم فحصها تلقائياً وبشكل آمن، مما يتيح للمستخدم البحث عن النص الموجود داخلها.

وتضيف الشركة أن الجزء الأفضل من الميزة يعمل مع كل من صنف الصور "JPEG" أو "GIF" ثابت أو "PNG" أو "TIFF" أو "PDF"، بما في ذلك الملفات التي تم إضافتها في أوقات سابقة -وليس فقط الملفات التي ستضاف في المستقبل.