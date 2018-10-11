الأعمال والتكنولوجيا
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"واتساب" يُصلح خللا أمنيا في مكالمات الفيديو
أعلن تطبيق "واتساب" للتراسل الإلكتروني التابع لشركة فيسبوك أنه أصلح خللا بمنصته، سمح لمتسللين بالتحكم في تطبيقات مستخدمين عندما ردوا على مكالمات فيديو واردة إليهم.
"واتساب" يُصلح خللا أمنيا في مكالمات الفيديو
"واتساب" يُصلح خللا أمنيا في مكالمات الفيديو / Reuters
11 أكتوبر 2018

قال"واتساب" في بيان صدر عنه الأربعاء، إنه يعمل مع باحثين أمنيين من مختلف أنحاء العالم "لضمان أن يظل آمناً وموثوقاً به".

 وحسب موقعي"زد.دي دوت نت" و"ذا ريجستر" المعنيين بأخبار التكنولوجيا،  فقد جرى اكتشاف الخلل أواخر أغسطس/ آب الماضي، وأصلحته شركة "فيسبوك" في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتأثرت بخلل في هواتف "أبل"والهواتف التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" الخاص بشركة "جوجل".

 وعانت "فيسبوك" من سلسلة مشاكل متعلقة بالأمن الإلكتروني العام الماضي، وكشفت الأسبوع الماضي عن أسوأ اختراق أمني تتعرض له على الإطلاق، والذي أثر على حوالي 50 مليون حساب، وهوت أسهم فيسبوك 1.2 في المئة إلى 155.94 دولاراً، يوم الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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