قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، إن الاتفاق بين بلاده والولايات المتحدة حول منبج السورية تأجل لكنه لم يمت.

وأدلى أردوغان بتصريحاته خلال عودته من رحلة المجر، تحدث فيها إلى الصحفيين عن عدد من الملفات.

وتوصلت كل من تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق في مايو/ أيار الماضي يقضي بإخراج التنظيمات المسلحة من منبج السورية وتطبيق الاتفاق على ثلاث مراحل.

وفي موضوع القس الأميركي المحتجز في تركيا قال أردوغان إنه لا يمكنه التدخل في عمل القضاء "لأن تركيا دولة قانون"، وذلك تعليقاً على سؤال حول محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون.

ويشار إلى أن محكمة تركية ستعقد جلسة للنظر في قضية برانسون يوم 12 من الشهر الجاري، في إطار محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب ودعم منظمات إرهابية.