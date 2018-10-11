طالبت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، بفتح تحقيق "في إطار قانون غلوبال ماغنتسكي لحقوق الإنسان والمساءلة" لمعرفة مصير الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي.

وقال أعضاء اللجنة في خطاب موجه لترمب، إنهم يطالبونه بأن يقرر "فرض عقوبات على الأجانب الذين لهم دور بأي شكل من الأشكال في أية انتهاكات طالت السيد خاشقجي" بموجب قانون غلوبال ماغنتسكي لحقوق الإنسان والمساءلة.

وأشار الخطاب إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار "المعلومات المتعلقة بالمسؤولين رفيعي المستوى بحكومة المملكة العربية السعودية".

ووقّع على الخطاب كافة أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، باستثناء السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند باول.

وقانون "غلوبال ماغنتسكي" يشترط قيام الرئيس الأميركي بإجراء تحقيق حول "تعرض شخص ما للتعذيب، أو التصفية خارج القانون أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان لمجرد تعبيره عن رأيه". بطلب من مجلس الشيوخ.

وبحسب القانون فالرئيس الأمريكي مضطر لاتخاذ قرار عقوبات بشأن شخص أو أشخاص ضلعوا بانتهاكات لحقوق الإنسان، خلال 120 يومًا من تاريخ طلب لجنة الشؤون الخارجية، لا سيما إن كان هذا الطلب يتضمن تقريرًا مشتملًا على أدلة.

تجدر الإشارة أن هذا القانون المذكور، اعتمده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ديسمبر/كانون الأول 2016، الهدف منه أنه يوسع نطاق تشريع من عام 2012 تم بمقتضاه تجميد أصول مسؤولين روس ومنعهم من السفرللولايات المتحدة بسبب صلتهم بوفاة روسي يدعى سيرجي ماغنتسكي، في السجن عام 2009، بعد الكشف عن أعمال غير قانونية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعرب عن قلقه إزاء المعلومات عن اختفاء خاشقجي، مؤكدًا أنه يعتزم الاتصال بالمسؤولين السعوديين على أعلى مستوى لبحث القضية.

في حين أكد البيت الأبيض الأربعاء، أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار ترمب جاريد كوشنر، ناقشوا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قضية خاشقجي.