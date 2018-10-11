اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، صياديْن بعد استهداف قاربهما بالرصاص غربي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، إن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين وقامت بنقلهما إلى جهة مجهولة، فيما تمكن المواطنون من سحب القوارب وعليها آثار أعيرة نارية.

ولم يصدر بيان فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول حادثة اعتقال الصيادين.

ويؤكد مسؤولون فلسطينيون في غزة أن قوات البحرية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عدداً منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي حددتها تل أبيب وهي 6 أميال بحرية.