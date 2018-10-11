سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل صياديْن في غزة بعد إطلاق النار على قواربهما
تتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصيادين في بحر غزة إما بإطلاق النار المباشر عليهم أو الاعتقال، الأمر الذي يؤدي إلى إصابة واستشهاد عدد منهم بين الفينة والأخرى.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل صياديْن في غزة بعد إطلاق النار على قواربهما
صياديون فلسطينيون يستعدون للعمل على شاطئ غزة / Reuters
11 أكتوبر 2018

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، صياديْن بعد استهداف قاربهما بالرصاص غربي بيت لاهيا شمال قطاع غزة. 

وقال زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، إن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين وقامت بنقلهما إلى جهة مجهولة، فيما تمكن المواطنون من سحب القوارب وعليها آثار أعيرة نارية.

 ولم يصدر بيان فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول حادثة اعتقال الصيادين. 

ويؤكد مسؤولون فلسطينيون في غزة أن قوات البحرية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عدداً منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي حددتها تل أبيب وهي 6 أميال بحرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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