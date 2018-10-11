أعلنت صفحة الأخبار الرسمية في

إنستغرام

، عن إطلاق أدوات جديدة للحد من الصور المسيئة والسلوك المؤذي على المنصة.

وتعتبر الصور والتعليقات المسيئة من أكبر مشاكل وعيوب شبكات التواصل الاجتماعي عموماً، وقد أجبر ذلك العديد من المنصات على تطوير وسائل وتقنيات للحد منها وإزالتها.

وتعمل التقنيات الجديدة في منصة إنستغرام على معرفة التعليقات المسيئة في "البث المباشر"، إلى جانب التعرف على التعليقات والصور المنشورة على التطبيق وفي ميزة القصص.

وقالت الشركة: ''إن مشكلة التنمر على الإنترنت معقدة، ونحن نعلم أن علينا القيام بالمزيد من العمل لمنع ذلك".

وأضافت: "الآن نحن نستخدم تكنولوجيا التعلم الآلي للكشف عن التنمر بشكل استباقي في الصور والتعليقات وإرسالها إلى فريقنا لمراجعتها".

ويؤكد إنستغرام على أن هذه الخطوة حاسمة للكثير من المشاكل، خاصة وأن العديد من المستخدمين المُساء إليهم لا يقومون بالتبليغ عن ذلك.

يذكر أيضاً أن تطبيق إنستغرام قد أضاف "فلاتر" جديدة على التعليقات إلى ميزة القصص والبث المباشر لضمان بقاء "Live "مكاناً آمناً وممتعاً للاتصال.