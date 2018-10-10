عيّنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وزيرة جديدة لمكافحة الانتحار، في ضوء الجهود البريطانية للحد من عدد المنتحرين.

واختارت ماي عضوة البرلمان البريطاني المحافظة جاكي دويل - برايس للمنصب الجديد.

وأكدت الوزيرة الجديدة برايس أنها عازمة على منع تراجيديا الانتحار التي أنهت حياة الكثيرين، وقالت "بإمكاننا إنهاء تلك الوصمة المجتمعية التي دفعت بالكثيرين للمعاناة في صمت."

وتعهدت برايس بتقديم نحو 1.8 مليون استرليني (2.4 مليون دولار) لدعم أعمال جمعية "ساماريتانس" الخيرية، في تقديم خط ساخن للإرشاد والتوعية بمخاطر الانتحار، وتقديم الدعم النفسي للأفراد.

هذه الخطوة تساعد على تسليط الضوء على الانتحار وآثاره المدمرة، وإزالة وصمة هذه القضية، ومواصلة بناء الدعم لجميع المتضررين في أنحاء المملكة المتحدة - سايمون غونينغ الرئيس التنفيذي لحملة "ضد العيش البائس"

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن رئيسة الوزراء البريطانية قولها إن تعيين برايس سيساعد في معالجة وصمة العار المحيطة بالانتحار.

يشار إلى أن نحو 4500 شخصاً في بريطانيا، يقدمون على الانتحار سنوياً.