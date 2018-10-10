أبدى نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الأربعاء، استعداد الولايات المتحدة للمساعدة بأي شكل من الأشكال في التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

وفي تصريح لراديو "هيو هيويت"، أكد بنس أن واشنطن مستعدة لإرسال فنيين من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى القنصلية السعودية في تركيا إذا طلبت الرياض ذلك، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستساعد "بأي شكل من الأشكال".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها لا تعرف حقيقة ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي، مطالبة السعودية بإجراء تحقيق شامل حول القضية.

فيما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قلقه تجاه اختفاء جمال خاشقجي، نافياً علمه بأي تفصيل عنه.