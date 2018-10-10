سياسة
1 دقيقة قراءة
واشنطن تبدي استعدادها لإرسال خبراء للتحقيق في قضية خاشقجي
قال نائب الرئيس الأميركي إن واشنطن مستعدة لإرسال فنيين من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى القنصلية السعودية في تركيا إذا طلبت السعودية ذلك، مضيفا أن الولايات المتحدة ستساعد "بأي شكل من الأشكال".
واشنطن تبدي استعدادها لإرسال خبراء للتحقيق في قضية خاشقجي
الوقفة التضامنية مع الصحفي جمال خاشقجي أمام القنصلية السعودية في إسطنبول / AFP
10 أكتوبر 2018

أبدى نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الأربعاء، استعداد الولايات المتحدة للمساعدة بأي شكل من الأشكال في التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

وفي تصريح لراديو "هيو هيويت"، أكد بنس أن واشنطن مستعدة لإرسال فنيين من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى القنصلية السعودية في تركيا إذا طلبت الرياض ذلك، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستساعد "بأي شكل من الأشكال".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها لا تعرف حقيقة ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي، مطالبة السعودية بإجراء تحقيق شامل حول القضية. 

فيما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قلقه تجاه اختفاء جمال خاشقجي، نافياً علمه بأي تفصيل عنه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us