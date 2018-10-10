أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن الإعصار "مايكل" الذي يضرب الساحل الغربي لولاية فلوريدا الأميركية، قد وصل إلى مرحلة"بالغة الخطورة".

وصنّف المركز إعصار "مايكل" من الدرجة الرابعة على مقياس "سفير-سيمبسون" ذو الخمس درجات لقياس الأعاصير. وأشار إلى أن الإعصار سيكون مصحوباً بأمواج قد تصل إلى أربعة أمتار وبأمطار شديدة.

وذكر المركز أن سرعة الإعصار ستصل إلى 145 كلم في الساعة، وأن الرياح المصاحبة له ستبلغ سرعتها القصوى 230 كلم في الساعة.

وفي تغريدة للمركز الوطني للأعاصير على تويتر قال، إن إعصار "مايكل" الآن أصبح إعصاراً من الدرجة 4 شديدة الخطورة، وقد بدأت الأمطار بالوصول إلى الساحل، ممثلة تهديداً كبيراً لأجزاء شمالية شرقية من ساحل خليج المكسيك .

وقد تشكل الإعصار في البداية من عاصفة مدارية قادمة من خليج المكسيك، وقفز الثلاثاء، من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، كما أنه يزداد قوة كلما اقترب من الساحل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا بأكملها. كما طالب حاكم الولاية السكان بإخلاء منازلهم المعرضة للإعصار، والتوجه إلى الملاجئ.