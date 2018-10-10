قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يقوم حالياً بدراسة ترشيح دينا حبيب باول، لمنصب سفيرة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلفاً لنيكي هيلي التي قدمت استقالتها من المنصب.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب إعلان استقالة هيلي، يوم الأربعاء، في معرض حديث ترمب حول مزاعم ترشيح ابنته إيفانكا خلفاً لهيلي، وهو ما نفاه كليةً حيث قال: "إذا حدث ذلك، سيتم اتهامي بالمحسوبية."

وقد شغلت دينا باول، سيدة أعمال أميركية من أصول مصرية، عدة مناصب سياسية هامة منها مستشارة سابقة في البيت الأبيض، بالإضافة إلى عملها في مجال الأعمال حيث شغلت منصب المسؤولة التنفيذية السابقة في مؤسسة غولدمان ساكس المالية.

بدأت دينا مسارها السياسي في سن مبكرة، حيث عملت في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية في عهد جورج بوش الابن، وقد أصبحت أصغر مساعد للرئيس حين لم تتعد الـ 29 من عمرها، عندما تولت حينها مسؤولية قرارات التعيينات داخل البيت الأبيض.

وفي الفترة بين عامي 2005 و2007، شغلت منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون الثقافية، ثم انتقلت إلى منصب مساعدة نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية بعد اختيارها من قبل وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس.

تجدر الإشارة إلى أن دينا عملت كمستشارة لإيفانكا نجلة الرئيس الأميركي عام 2007 خلال حملة دعم المشروعات النسائية داخل سوق العمل، وهو ما أهّلها، كسياسية بارزة في الحزب الجمهوري، لتولي منصب مستشارة شؤون المبادرات الاقتصادية في إدارة ترمب، في يناير/ كانون الثاني 2017.