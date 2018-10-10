يتميز تطبيق المحادثة الفورية واتساب بطرح تحديثات مستمرة على مدار العام وإضافة ميزات جديدة على التطبيق.

وأبرز خمس ميزات ستصدر في تطبيق "الواتساب" على هاتف -أندرويد- خلال الأيام المقبلة:

1- مرر سريعاً للرد swipe to reply

ستتوافر هذه الميزة قريباً على نظام التشغيل أندرويد. وقد تم رصد هذه الميزة قيد الاختبار على الإصدار التجريبي رقم 2.18.300.

وستمكن هذه الميزة مستخدمي التطبيق من التمرير على رسالة للرد، بدلاً من النقر عليها وتحديدها ثم المضي قدماً في خيار الرد.

2-وضع صورة داخل صورة picture in picture mode

ظهرت هذه الميزة لأول مرة، بالنسبة لمستخدمي نظام أندرويد، على الإصدار التجريبي رقم 2.18.301 من واتساب.

ستمكن هذه الميزة المستخدمين عرض مقاطع الفيديو من اليوتيوب أو فيسبوك أو إنستغرام على شاشة الدردشة نفسها بدلاً من فتح الرابط على تطبيق تابع لجهة خارجية.

وسيتمكن المستخدمون من تحريك الشاشة ومن تغيير حجمها، وبالتالي سيستطعيون الدردشة مع مشاهدة الفيديو.

3- عرض الإعلانات المستهدفة عبر ميزة الحالة Ads For Status.

هذا التحديث هو الأكثر أهمية الذي سيصل هذا العام أو بداية العام القادم 2019.

ويبدو أن هذه الميزة تمكّن الفيسبوك تحقيق ما كان يتطلع إليه منذ استحوذه على واتساب. إذ كشفت تقارير مؤخراً أن فيسبوك سيحضر أولاً الإعلانات عبر ميزة الحالة على نظام التشغيل آي أو إس، كما أكدت التقارير أن الإعلانات لن تضعف التشفير من النهاية إلى النهاية end to end encryption.

4- دعم خاصية الملصقات Stickers

تم الإعلان عن ملصقات واتساب في مؤتمر مطوري F8 الذي نظمه فيسبوك في وقت سابق من هذا العام. وفقاً للمعلومات، كانت معاينة الملصقات متاحة أولاً في الإصدار 2.18.218 من واتساب.

ويختبر الواتساب الآن ملصقات جديدة تحت اسم Biscuit. ويُتوقع أن تصدر الميزة قريباً بعد نشر واتساب صورة لمجموعة من الملصقات.

5- إشعار صورة مضمنة Inline Image Notification

سيتيح إشعار الصورة المضمنة للمستخدمين معاينة الصورة المستلمة في الإشعار نفسه مع خيار تكبيرها أو تصغيرها.

وعلى الرغم من أن الميزة لن تعمل مع ملفات GIF، أو أنواع وسائط أخرى، إلا أنه سيكون هناك رمز صغير يقوم بمعاينة ملفات GIF.

وسيتم دعم هذه الميزة فقط لمستخدمي إصدار أندرويد باي Andriod 9 Pie.