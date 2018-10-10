سياسة
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عائلة الرئيس المصري المعزول تعلن اعتقال نجله عبد الله مرسي
قالت زوجة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن قوات الأمن اعتقلت ابنها عبد الله بعد تصريحاته لوسائل الإعلام، عقب زيارة والده في سجن طرة جنوبي القاهرة. وكان عبد الله قال إن مرسي يتحلى بالثابت ومعنويات مرتفعة.
عائلة الرئيس المصري المعزول تعلن اعتقال نجله عبد الله مرسي
أحد المظاهرات المؤيدة للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة / Getty Images
10 أكتوبر 2018

نشرت زوجة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي على صفحتها في فيسبوك إن ابنها عبد الله اعتقل من قبل السلطات المصرية. وطلبت من متابعي صفحتها تبليغ فيسبوك لحظر صفحة ابنها خشية استخدام السلطات المصرية لمنشورات سابقة قد تدينه.

وبينما لم تعلن السطات المصرية أنباء عن الاعتقال، فإن عبد الله سبق أن تعرض للاعتقال في مارس/ آذار  2014 وحكم عليه بالسجن لمدة عام.

يرجح مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والمقرب من عائلة مرسي، أن اعتقال عبد الله جاء على خلفية مقابلة صحفية أجراها مع وكالة أسوشيتد برس الأميركية.

وقال عزب لـTRT عربي، إن عائلة مرسي تتعرض لقمع شديد ومحاولات مستمرة لإسكاتهم عن الحديث حول الظروف القاسية التي يعاني منها والدهم في السجون المصرية، مشيراً إلى أن عبد الله هو الصوت الوحيد المتبقي للحديث عما تتعرض له العائلة، بعد اعتقال شقيقه أسامة الذي كان ضمن فريق الدفاع عن محمد مرسي، والحكم عليه 15 عاماً في قضية "فض رابعة".

ووصف عبد الله مرسي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأميركية المعاناة التي يواجهها أثناء محاولته زيارة والده. وأوضح أن والده يعاني من تدهور في صحته بسبب الإهمال الطبي، حيث يُمنع عنه العلاج، ويُقدم إليه طعام يُشتبه في أنه يهدد حياته، الأمر الذي اضطره إلى الامتناع عن الطعام.

وأشار عبد الله إلى أن الأمن المصري يمنع العائلة من زيارة محمد مرسي، ولم يسمح بزيارة أفرادها إلا مرة واحدة خلال خمس سنوات تحت إشراف الشرطة لمدة 25 دقيقة.

وأشار إلى المعاناة التي يتعرض لها شخصياً من خلال منعه من السفر ورفض السلطات منحه رخصة قيادة وتجنب المؤسسات المصرية توظيفه.

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- عبد الله مرسي - نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي

ومنذ عزل مرسي في يوليو/ تموز 2013، عقب عام من توليه الحكم، والأسرة تواجه توقيفات واتهامات عديدة تنفيها وتقول عادة إنها تتعرض لها جراء عدم القبول بالنظام الحالي.

مصدر:TRT عربي
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