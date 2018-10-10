سياسة
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الداخلية العراقية تتهم "مجموعة متطرفة" بقتل تارة فارس
قال وزير الداخلية العراقي إن المجموعة التي قتلت عارضة الأزياء تارة فارس هي ذاتها التي قتلت الفنان كرار نوشي قبل أكثر من عام .
الداخلية العراقية تتهم "مجموعة متطرفة" بقتل تارة فارس
وصيفة ملكة جمال العراق تارة فارس / Others
10 أكتوبر 2018

قالت وزارة الداخلية العراقية ان "مجموعة متطرفة"  قتلت عارضة الازياء تارة فارس الشهر الماضي من دون تقديم تفاصيل أخرى.

إلا أن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي قال إن نفس المجموعة كانت أيضا قد قتلت عارض أزياء عراقي يُدعى كرار نوشي قبل أكثر من عام  في بغداد.

وأضاف الوزير أنه تم رصد حركة الجناة عن طريق كاميرات المراقبة وسيتم "الكشف عن هويتهم بعد إلقاء القبض عليهم".

وكانت تارة فارس، واحدة من  أشهر النجوم العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، قد قتلت الشهر الماضي بعد ان قام شخصان يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار عليها داخل سيارتها في وسط بغداد.

يذكر أن نساء عراقيات مشهورات كن قد لقين حتفهن في ظروف غامضة في الفترة الماضية وأخريات تم تهديدهن بالقتل، آخرهن ملكة جمال العراق شيماء قاسم بحسب فيديو نشرته على شبكات التواصل  الاجتماعية. ولم يتم تحديد الجناة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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