أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" عن قيام اللجنة الأولمبية لفريق من اللاجئين بالاستعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الثانية على التوالي.

وصرح باخ، من العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس حيث يُقام أولمبياد الشباب، أن اللجنة قد شكلت مجموعة مكونة من أكثر من 50 رياضياً من اللاجئين.

وأضاف أنه يتعين على العالم أن يظل على وعي دائم بمعاناة عشرات الملايين من اللاجئين وتسليط الضوء على قضيتهم بعد وصول أعداد من أجبروا على ترك أوطانهم إلى أكثر من 68 مليون شخص حول العالم، فالرياضة وسيلة قوية لإرسال رسالة أمل لملايين اللاجئين حول العالم بأنه لا توجد حدود أمامهم لتحقيق ما يتطلعون إليه بالرغم من معاناتهم.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت عن تشكيلها لأول مرة لفريق من اللاجئين في أولمبياد "ريو دي جانيرو" في البرازيل في 2016، في محاولة منها لإبراز قضية اللاجئين ورفع مستوى الوعي حولها.