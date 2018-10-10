سياسة
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غرق قارب يُقل 34 مهاجرا قبالة سواحل إزمير غربي تركيا
تواصل السلطات التركية البحث عن 30 مفقودا في حادثة غرق قارب يُقل مهاجرين قبالة سواحل إزمير غربي تركيا خلال توجهه إلى السواحل اليونانية.
غرق قارب يُقل 34 مهاجرا قبالة سواحل إزمير غربي تركيا
صورة تعبيرية / Reuters
10 أكتوبر 2018

انتشلت فرق خفر السواحل التركية، يوم الأربعاء، جثث 4 مهاجرين غير نظاميين، إثر غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة إزمير غربي تركيا، خلال توجهه إلى السواحل اليونانية.

وتمكنت فرق خفر السواحل من إنقاذ امرأة كانت ضمن المهاجرين، فيما انتشلت 4 جثث، وما زال البحث جاري عن 30 مفقوداً.

وتواصل الفرق الأمنية عمليات البحث في منطقة الحادث، على أمل الوصول إلى مفقودين آخرين.

وصرحت وزارة الداخلية التركية بأن البحث جارٍ عن 30 مفقوداً في الحادثة.

ولم تتوفر معلومات مؤكدة عن توقيت غرق القارب، أو عدد المهاجرين الذي كانوا على متنه، وجنسياتهم.

مصدر:AA
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