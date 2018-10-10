كشف تقرير نُشر بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية، الثلاثاء، عن تصاعد معدلات الإصابة باضطرابات الصحة العقلية عالمياً بشكل متسارع خلال الـ25 عاماً الماضية والتي قد تكبد الاقتصاد العالمي 16 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وذكر التقرير الصادر من "جمعية لانسيت" المعنية بالجراحة العالمية التي يشارك فيها 28 من مختصي الطب النفسي والأعصاب، أن العالم يتعامل بإهمال مع الأمراض العقلية، وأن هذه الأزمة المتنامية قد تتسبب في إلحاق ضرر مزمن بالمجتمعات والاقتصادات عالمياً.

وستؤثر تكاليف إهمال معالجتها بشكل غير مباشر على تراجع معدلات الإنتاج ورفع فاتورة النفقات المخصصة للرعاية الصحية والأدوية.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية فهناك تقريباً 300 مليون شخص مصابون بالاكتئاب حول العالم، و60 مليون مريض باضطراب ثنائي القطب، فضلاً عن 50 مليون شخص يعانون من مرض الخرف.

ويصادف اليوم العالمي للصحة العقلية، اليوم العاشر من أكتوبر من كل عام، ويُكرس لرفع الوعي بالأمراض العقلية وتعريف الناس بمخاطر هذه الأمراض وتعبئة الجهود لدعم الصحة العقلية.