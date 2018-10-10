سياسة
2 دقيقة قراءة
الأمراض العقلية تكلف العالم 16 تريليون دولار
تسعى منظمات الصحة العالمية في "اليوم العالمي للصحة العقلية" إلى رفع الوعي بمخاطر الاضطرابات العقلية والنفسية، ويكشف أحد التقارير عن أن إهمال معالجتها قد يكلف الاقتصاد العالمي 16 تريليون دولار حتى عام 2030.
الأمراض العقلية تكلف العالم 16 تريليون دولار
الأمراض العقلية والنفسية قد تكلف العالم 16 تريليون دولار حتى عام 2030 / Getty Images
10 أكتوبر 2018

كشف تقرير نُشر بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية، الثلاثاء، عن تصاعد معدلات الإصابة باضطرابات الصحة العقلية عالمياً بشكل متسارع خلال الـ25 عاماً الماضية والتي قد تكبد الاقتصاد العالمي 16 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وذكر التقرير الصادر من "جمعية لانسيت" المعنية بالجراحة العالمية التي يشارك فيها 28 من مختصي الطب النفسي والأعصاب، أن العالم يتعامل بإهمال مع الأمراض العقلية، وأن هذه الأزمة المتنامية قد تتسبب في إلحاق ضرر مزمن بالمجتمعات والاقتصادات عالمياً.

وستؤثر تكاليف إهمال معالجتها بشكل غير مباشر على تراجع معدلات الإنتاج ورفع فاتورة النفقات المخصصة للرعاية الصحية والأدوية.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية فهناك تقريباً 300 مليون شخص مصابون بالاكتئاب حول العالم، و60 مليون مريض باضطراب ثنائي القطب، فضلاً عن 50 مليون شخص يعانون من مرض الخرف.

ويصادف اليوم العالمي للصحة العقلية، اليوم العاشر من أكتوبر من كل عام، ويُكرس لرفع الوعي بالأمراض العقلية وتعريف الناس بمخاطر هذه الأمراض وتعبئة الجهود لدعم الصحة العقلية.

مصدر:Reuters
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us