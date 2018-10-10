سياسة
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وزارة الدفاع التركية: المنطقة منزوعة السلاح في إدلب تشكلت
قالت وزارة الدفاع التركية إن المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب السورية تشكلت، وتم سحب أسلحة ثقيلة، في إطار اتفاق سوتشي الذي وقعته روسيا وتركيا الشهر الماضي.
وزارة الدفاع التركية: المنطقة منزوعة السلاح في إدلب تشكلت
دبابة تابعة للمعارضة السورية خلال انسحابها / AA
10 أكتوبر 2018

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء، استكمال عملية سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية.

ويأتي سحب الأسلحة الثقيلة بموجب اتفاق سوتشي الذي وقعته تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، بهدف ضمان الاستقرار في منطقة خفض التصعيد بإدلب، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأشار البيان إلى أنه تم في إطار الاتفاق، إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كلم على طول خطوط التماس في منطقة خفض التصعيد.

كما أكد البيان أن تركيا بصفتها دولة ضامنة أوفت بمسؤولياتها بموجب الاتفاق.

تم اليوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول، استكمال سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح، بهدف إنهاء التوتر في إدلب، وإزالة أي مخاطر لوقوع اشتباكات

- بيان وزارة الدفاع التركية

كما شدد البيان على أن تركيا تواصل أنشطتها الرامية لإرساء السلام الدائم والمستدام في إدلب السورية في إطار اتفاق سوتشي.

يذكر أن الاتفاق حال دون حدوث هجوم عسكري من قبل قوات النظام السوري على إدلب، آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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