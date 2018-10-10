سياسة
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الصين تشن حملة ضد المنتجات الحلال التي يستخدمها "الإيغور"
شهدت أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ الصيني الذي تسكنه أقلية الإيغور المسلمة، إطلاق حملة ضد المنتجات الحلال قادها زعماء من الحزب الشيوعي "لمنع الإسلام من التسلل إلى الحياة العلمانية".
الصين تشن حملة ضد المنتجات الحلال التي يستخدمها "الإيغور"
رجل من الإيغور ينظر إلى شاحنة تحمل رجال شرطة خلال مسيرة اليمين ضد الإرهاب - أورومتشي / Reuters
10 أكتوبر 2018

أطلقت أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ الصيني الذي تسكنه أقلية الإيغور المسلمة، حملة ضد المنتجات الحلال بحجة "منع الإسلام من التسلل إلى الحياة العلمانية وتغذية التطرف“، بحسب المسؤولين هناك.

وأعلن زعماء الحزب الشيوعي في أورومتشي ما أسموه ”خوض معركة حاسمة ضد الأطعمة الحلال“ بحسب مذكرة نشرها الحساب الرسمي للمدينة على موقع (وي تشات)، أشهر مواقع التراسل في الصين.

وتشير التقارير إلى أن الإيغور المسلمين في شينجيانغ يواجهون انتهاكات ممنهجة لحقوقهم، في محاولة لطمس هويتهم الدينية والثقافية، وسط انتقادات شديدة من المؤسسات الحقوقية والحكومات الأجنبية.

يشار إلى أن زعماء الحزب الشيوعي كانوا قد أعلنوا أنهم سيلزمون مسؤولي الحكومة وأعضاء الحزب باعتناق الفكر الماركسي اللينيني وبالتحدث بلغة الماندرين الصينية في العلن.

وتُتهم الصين بإقامة مراكز اعتقال مليونية جماعية "لإعادة التأهيل الفكري والإيديولوجي" للسكان الإيغور في إقليم شينجيانج.

ويضم إقليم شينجيانغ حوالي 22 مليون نسمة نصفهم تقريباً من الإيغور المسلمين الناطقين بالتركية.

مصدر:Reuters
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