سياسة
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تعرف على أحدث أجهزة "جوجل" التي ستحول نمط حياتك
كشفت شركة جوجل عن أحدث أجهزتها خلال حدثها المميز "Made by Google 2018" في مدينة نيويورك، وهي سلسلة من الأجهزة الجديدة المتطورة التي من شأنها أن تُدخل الشركة عالما جديدا من المنافسة.
تعرف على أحدث أجهزة "جوجل" التي ستحول نمط حياتك
تعرف على أحدث أجهزة "جوجل" التي ستحول نمط حياتك / AP
10 أكتوبر 2018

أعلنت شركة "جوجل"، الثلاثاء، إطلاق أجهزة جديدة خلال مؤتمرها "Made by Google 2018" في  مدينة نيويورك الأميركية، وهي الأجهزة الأكثر تطوراً وحداثة حول العالم وتتميز باعتمادها على الذكاء الصناعي، ما من شأنه أن يزيد من حدة المنافسة بين جوجل وكبريات الشركات التكنولوجية في العالم وعلى رأسها سامسونج وأبل وأمازون وفيسبوك.

وأطلقت الشركة الأميركية سلسلة من الأجهزة الجديدة لعام 2018، هي "بيكسل 3" و"بيكسل سلايت" و"جوجل هوم هاب"، في ثالث حدث سنوي لها مخصص للأجهزة المركزة، وقالت الشركة عبر موقعها الرسمي أنها تهدف مع كل هذه التحديثات، إلى "إنشاء شيء يخدم هدفاً في حياة الناس، ومنتج مفيد يجعلهم يتساءلون كيف عاشوا بدونه".

Google Home Hub

و"Google Home Hub"، هو أحدث عضو في عائلة "Google Home"، عبارة عن شاشة ذكية بقياس 7 إنشات، ذو تصميم جميل، تقول عنه الشركة أن بمقدوره "مساعدتك في لمح البصر" بتحدثه مع مساعد جوجل الذكي "Google Assistant" ويوفر للمستخدمين واجهة مرئية للتحكم بالمنزل الذكي وإمكانية الدخول بدون قيود إلى التقويم أو الصور.

وتضيف الشركة أن الجهاز سيذكّر المستخدم بما عليه فعله ويقترح عليه أسرع طريق إلى العمل ويدير المنزل بحسب خيارات المستعمِل عند غيابه، كما يحتوي أيضاً على وحدة تحكم كاملة بالمنزل فلا حاجة إلى التأكد من إغلاق المصابيح أو حتي الباب فهو سيخبر مستخدمه بذلك.

ومن المقرر أن تبدأ الطلبات المسبقة على الشاشة الذكية ابتداءً من يوم الأربعاء، عبر "Google Store"، على أن يُطرح في السوق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول، وبتكلفة تبلغ 149 دولاراً أميركياً، بحسب ما نشرته صفحة الأخبار الرسمية لجوجل.

تتابع الشركة القول إنه بمجرد إعداد "Google Home Hub" ، وبدء استعمال الجهاز: فقط قل "هاي جوجل، ماذا يمكنك أن تفعل".

Pixel Slate

وكشفت شركة جوجل أيضاً خلال مؤتمرها "Made by Google 2018" عن جهازها اللوحي الجديد "Pixel Slate"، والذي يعتبر مزيجاً من تجربة الهاتف الذكي والجهاز اللوحي والحاسب الشخصي في مكان واحد.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل كروم، ويدعم لوحة مفاتيح يمكن فكّها بسهولة بجانب دعمه قلم "Pixelbook Pen" المحدّث ليتناسب مع الجهاز الجديد.

ويحمل الجهاز سماعة ستريو مزدوجة في الواجهة، كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة "8 ميجابكسل"، وكاميرا خلفية بنفس الدقة. كما يأتي مع شاشة من نوع LCD، بدقة تبلغ "293" بكسل لكل بوصة.

كما يأتي الجهاز مع بطارية تصل إلى 12 ساعة من الاستخدام المتعدد الأغراض، بحيث يمكن استخدامه لمدة يوم من العمل أو الفصل الدراسي، ثم مشاهدة الأفلام على متن القطار إلى المنزل.

ويدعم الجهاز معالج "سيليرون"، وبذاكرة وصول عشوائي "4 جيجابايت"، ومساحة تخزين داخلية، ويبدأ سعر الجهاز من 599 دولاراً، فيما يأتي سعر لوحة المفاتيح 199 دولاراً، ويبلغ سعر القلم 99 دولاراً. 

Pixel 3 و Pixel 3 XL

كشفت جوجل أيضاً عن الجيل الثالث من هواتفها الجديدة المرتقبة Pixel 3 و Pixel 3XL،

وقالت الشركة نقدم لكم "Pixel" أفضل ما تقدمه جوجل من الهواتف، ويأتي الهاتف بظهر زجاجي كامل وبحواف أكثر دائرية من الأركان الأربعة، ويتوفر بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والوردي.

هاتف "Pixel 3" يأتي بشاشة من نوع OLED بحجم 5.5 بوصات بحواف علوية بعرض الشاشة، ويأتي الإصدار الأكبر منه Pixel 3 XL بشاشة من نفس النوع بحجم 6.3 بوصات بانحناء كبير أعلى الشاشة بدلاً من الحافة العلوية.

ويأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع "Qualcomm SDM845 Snapdragon 845" ثُمانى النواة بقوة 2.5 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Adreno 630، ويحمل ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرتي تخزين سعة 64 و 128 جيجابايت بدون إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي. ويتمتع بمستشعر بصمة في الخلف.

كما يتميز الهاتف بكاميرا رئيسة بدقة 12.2 بكسل يمكنها تصوير فيديو بدقة 4K و30 إطاراً في الثانية، بالإضافة لوجود كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل بوضوح 1080 بكسل.

ويعمل الجهاز الجديد من جوجل بأحدث أنظمة أندرويد "Android 9.0 Pie"، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار "Wi-Fi 802.11"، كما يعمل بكابل من نوع "microUSB C"، مع خاصية الشحن السريع، والشحن اللاسلكي.

ويتميز الهاتف بأنه ثنائي الشريحة، ويحتوى على بطارية معقولة سعة 2915 أمبير، وبدون فتحة سماعات الرأس التقليدية 3.5 ميلليمترات.

ويأتي هاتف "Pixel 3" بسعر 799 دولاراً أميركياً بينما يبدأ سعر هاتف " Pixel 3XL" من 899 دولاراً أميركياً، وأعلنت جوجل أن الهاتف سيتوفر في الأسواق قريباً.

مصدر:TRT عربي
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