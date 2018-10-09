وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، على طلب استقالة مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.

وأعلن ترمب قبوله الاستقالة، مشيراً في تغريدة على تويتر إلى أنّها ستغادر منصبها مع نهاية العام الجاري.

وقال الرئيس الأميركي إن هيلي أبلغته قبل ستة أشهر برغبتها في نيل قسط من الراحة.

وأشاد ترمب خلال تحدثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، بهيلي قائلاً إنها قامت بعمل رائع وإنه يأمل أن تعود إلى الإدارة في منصب آخر.

وفي تغريدة على "تويتر"، كتب ترمب أن"إعلانا ضخما مع صديقتي نيكي هيلي سيتم الكشف عنه الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي لواشنطن".

وكان ترمب نفسه رشّح هيلي لمنصب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة قبل نحو عام، بينما كانت تشغل منصب حاكمة ولاية "ساوث كارولاينا".

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية أميركية، قولها إن هيلي متواجدة في الوقت الحالي بالعاصمة واشنطن، مشيرين إلى أن الإعلان عن اسم خلفها سيتم الكشف عنه خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة.