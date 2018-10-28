الأحد 28 أكتوبر/ تشرين الأول

-وزير الدفاع الأمريكي يقول إنه التقى وزير الخارجية السعودي أمس السبت ودعا إلى تحقيقات "شفافة" في مقتل خاشقجي. المزيد

-فرنسا وألمانيا تتفقان على بلورة موقف أوروبي تجاه السعودية مستقبلا.المزيد

-سيناتور أميركي يسعى لإجراء تصويت لوقف بيع السلاح للسعودية. المزيد

الخميس25 أكتوبر/ تشرين الأول

- أردوغان: الموقوفون في قضية خاشقجي يعرفون من أمرهم بقتله وعليهم الكشف عن هوية المتعاون المحلي

- أردوغان: إذا لا تمكن محاكمة الموقوفين في مقتل خاشقجي داخل السعودية، ليرسلوهم إلى تركيا ونحن نحاكمهم

- أردوغان: لدينا المزيد من الوثائق في قضية خاشقجي ولكننا لن نستعجل في كشفها

- أردوغان: من الواضح تماماً أن جمال خاشقجي مات ويجب إظهار جثته

-أردوغان:الرواية السعودية عن مغادر جمال خاشقجي للقنصلية مضحكة ولا يجب أن تقدمها دولة

-واشنطن بوست: مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، جينا هاسبل، استمعت لتسجيلات صوتية خاصة بواقعة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، خلال زيارتها لتركيا.

- واشنطن بوست: مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، جينا هاسبل قالت إن التسجيلات الصوتية "لقد كانت مقنعة".

الأربعاء24 أكتوبر/ تشرين الأول

-محمد بن سلمان: مقتل خاشقجي حادث بشع لمواطن سعودي ونتخذ كل الإجراءات القانونية لمعاقبة المنفذين بالتعاون مع السلطات التركية. المزيد

- محمد بن سلمان: التعاون مع تركيا مميز وهناك من يريد إحداث شرخ بين السعودية وتركيا ولن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك في ظل الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان والرئيس التركي أردوغان.

-محمد بن سلمان: جميع الجناة في قضية خاشقجي سيعاقبون والعدالة ستسود.

-اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بناء على طلب من الجانب السعودي.

-مصدر بالرئاسة التركية: أردوغان وولي العهد السعودي بحثا الخطوات اللازمة لكشف كل ملابسات حادث مقتل خاشقجي

-شبكةTRT: فريق خاص ضمن تحقيقات مقتل خاشقجي فحص مواد 2000ساعة من137كاميرا مراقبة في 62 نقطة.المزيد

-وكالة الأناضول: تحقيقات قضية خاشقجي تظهر قيام سيارة تحمل لوحة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية بإجراء جولة استكشافية في غابة بلغراد بمدينة إسطنبول قبل مقتل خاشقجي.

-وسائل إعلام محلية: الشرطة التركية حصلت على الإذن بتفتيش البئر في القنصلية السعودية في إسطنبول.المزيد

- وكالة الأناضول: السلطات السعودية لم تسمح للشرطة التركية بتفتيش بئر داخل حديقة مبنى القنصلية في إطار تحقيقات مقتل خاشقجي.

-المتحدث باسم الحكومة الفرنسية:سنتخذ الإجراءات الملائمة إذا ثبت ضلوع السعودية في مقتل خاشقجي.

-المتحدث باسم الحكومة الألمانية:نبحث ما سنفعله بشأن صادرات السلاح التي تمت الموافقة عليها بالفعل للسعودية ولم نسلمها بعد

-رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي:بريطانيا تتخذ إجراءات لمنع كل المشتبه بهم في قضية خاشقجي من دخول أراضيها.

- ترمب: محاولة التستر على قتل #خاشقجي هي الأسوأ على الإطلاق، والذي فكر بالمخطط في ورطة كبيرة الآن.

- ترمب: سأترك للكونجرس تحديد تبعات مقتل #خاشقجي على السعودية، وأنتظر عودة فريقنا الأمني من تركيا.

- ترمب: يجب أن يكون هناك نوع من العقوبات على السعودية.

الثلاثاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول

- العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده يستقبلان أفراداً من عائلة الصحفي جمال خاشقجي في قصر اليمامة لتقديم التعزية بمقتل خاشقجي. المزيد

- مجلس الوزراء السعودي يؤكد على أن المملكة ستحاسب المسؤولين عن قضية مقتل خاشقجي أيا من كانوا.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي خطاباً أمام كتلة حزب العدالة والتنمية تحدّث فيها حول الموقف التركي من قضية خاشقجي وآخر تطوراتها. المزيد

- أردوغان: الأدلة تؤكد أن جريمة قتل خاشقجي كانت مدبّرة مسبقاً وليست مجرد عملية آنية، مشيراً إلى أن تحميل مسؤوليتها لرجال أمن ومخابرات لا يطمئن تركيا والمجتمع الدولي.

- أردوغان يدعو السلطات السعودية إلى محاكمة الثمانية عشر شخصاً الذين يشتبه بعلاقتهم بالجريمة في تركيا، "لأن الجريمة وقعت في إسطنبول، لكن القرار يعود إليهم".

- أردوغان يطالب بأن تكون التحقيقات في السعودية على جميع المستويات، من المخططين إلى المنفذين ومحاكمتهم ومعاقبتهم، مشيراً إلى أنه ينتظر من السعودية ودول أخرى أن تتحلى بنفس جدية تركيا إزاء القضية.

- أردوغان: على المستوى الشخصي لا أشك بإخلاص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

- وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: السعودية أكثر انفتاحاً على التعاون في قضية خاشقجي بعد مكالمة الرئيس أردوغان والملك سلمان.

- وزير الخارجية التركي: إقرار السعودية بمقتل خاشقجي مهم ولو جاء متأخراً.

- وزير الخارجية التركي: تركيا لم تتقاسم بعد معلومات مع أي دولة بخصوص قضية خاشقجي.

- تشاوش أوغلو: تركيا ستتعاون مع الأمم المتحدة والمحاكم الدولية في حال فتح تحقيق في مقتل خاشقجي.

- تشاوش أوغلو بخصوص مقتل خاشقجي: لم نتشارك الأدلة المتوفرة لدينا مع أي دولة، لكن من الممكن حدوث لقاءات بين الأجهزة الاستخباراتية. المزيد

الاثنين 22 أكتوبر/ تشرين الأول

- كبير مستشاري ترمب جاريد كوشنير رداً على سؤال عما إذا كان يثق في ولي العهد السعودي: واشنطن تحاول إيجاد الحقائق والسعودية شريك مهم. المزيد

- كوشنير يقول إنه طالب ولي العهد السعودي بالشفافية واتخاذ الأمر بجدية.

- المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي: الادعاءات عن وجود مفاوضات بين تركيا والسعودية بشأن قضية خاشقجي غير أخلاقية. المزيد

- المتحدث باسم العدالة والتنمية خلال مؤتمر صحفي: التأخير الذي حصل في التحقيقات (قضية خاشقجي) كان بسبب مماطلة السعوديين في السماح بالدخول إلى مقر القنصلية.

- مصادر لـTRTعربي: العثور على سيارة دبلوماسية تتبع للقنصلية السعودية متروكة في أحد مواقف السيارات الخاصة في مدينة إسطنبول، والسيارة تتطابق مع ذات الطراز المستخدم يوم مقتل خاشقجي. المزيد

- شبكة CNN الأميركية تنشر صوراً لما قالت إنه مصطفى المدني أحد المشتبه فيهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي خارجاً من القنصلية السعودية مرتدياً ملابس خاشقجي. المزيد

- الخارجية الألمانية تدعو السفير السعودي إلى الانضمام إلى اجتماع حكومي لبحث تداعيات قضية مقتل خاشقجي.

- أردوغان يعلن أن اجتماع الحكومة التركية الأسبوعي سيتناول قضية مقتل خاشقجي، قبل يوم من الحديث المرتقب لأردوغان أمام الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية حول تفاصيل حقيقة قضية خاشقجي.

- النيابة العامة التركية تستمع لإفادات بعض الموظفين الأتراك في القنصلية السعودية في إسطنبول في إطار التحقيقات حول مقتل خاشقجي.

- أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مقابلة تلفزيونية، أنه لا يستبعد أن تلغي بلاده صفقة أسلحة ضخمة للرياض بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. المزيد

- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترمب يجريان اتصالاً هاتفياً ويتفقان على ضرورة الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي من جميع جوانبها. المزيد

- وكالة الأنباء السعودية: الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان يجريان اتصالاً هاتفياً مع صلاح خاشقجي نجل الصحفي الراحل جمال خاشقجي لتعزية العائلة في وفاته.

الأحد 21 أكتوبر/ تشرين الأول

- شبكة "TRT" تنشر صوراً جديدة توثق اللحظات الأخيرة لجمال خاشقجي. المزيد

- وزير الخارجية السعودي في مقابلة مع فوكس نيوز: السعوديون لا يعرفون كيف قتل خاشقجي أو أين جثته. المزيد

- وزير الخارجية السعودي الجبير: السعوديون يعكفون على العثور على جثة خاشقجي وتحديد ما حدث.

- الجبير: التقارير المتضاربة عن خروج خاشقجي من القنصلية في تركيا أدت إلى إجراء التحقيق السعودي.

- الجبير: ولي العهد لم يكن على علم بواقعة خاشقجي.

- الجبير يقدّم التعازي لعائلة خاشقجي ويقول إن الواقعة كانت خطأ كبيراً وفادحاً.

- أردوغان يقول إنه سيدلي بتصريحات ضرورية بشأن قضية خاشقجي يوم الثلاثاء. المزيد

- أردوغان حول مقتل خاشقجي: لماذا جاء 15 شخصاً إلى هنا؟، ولماذا تم اعتقال 18 آخرين؟ ينبغي الإفصاح عن جميع تفاصيل هذه الأمور، وسأتحدث عنها بشكل مختلف جداً الثلاثاء خلال خطابي أمام الكتلة البرلمانية، وسأخوض في التفاصيل حينها. ( الأناضول)

- بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقول إن ثمة حاجة لتوضيح عاجل لما حدث بالضبط في مقتل خاشقجي. (رويترز)

- بريطانيا وفرنسا وألمانيا: فرضيات التحقيق السعودي في حاجة إلى حقائق تدعمها لتكون مقنعة.

- بريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب بتحقيق شامل لحين كشف المسؤوليات بوضوح والقيام بالمحاسبة الملائمة على أي جرائم ارتكبت.

- السناتور الجمهوري كوركر يقول إنه يعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد أدار عملية قتل خاشقجي. (سي.إن.إن.)

- السيناتور كوركر يقول إنه إذا أوضحت التحقيقات أن ولي العهد السعودي مسؤول عن قتل خاشقجي سيكون "الآن قد تجاوز الحد". (سي.إن.إن.)

- الرئيس التنفيذي لأكبر المجموعات المالية في اليابان ينسحب من مؤتمر "دافوس الصحراء" في السعودية. (الأناضول)

- وزير المالية الفرنسي يرحب "بالتقدم" الذي أحرزته الرياض في قضية خاشقجي، ويقول إن هناك حاجة للكشف عن المزيد من التفاصيل. ( رويترز)

- وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: تفسير السعودية لموت خاشقجي ليس معقولاً.

- وزير الخزانة الأميركي يؤكد أنه لن يحضر مؤتمر الاستثمار السعودي، ويقول من السابق لأوانه التعليق على احتمال فرض عقوبات على السعودية بسبب قضية خاشقجي. (رويترز)

- وزير الخزانة الأميركي رداً على سؤال عن تأثير قضية خاشقجي على العلاقات مع السعودية: من السابق لأوانه القفز إلى أي استنتاجات.

- مسؤول سعودي: وفاة خاشقجي بسبب كتم النفس وخطأ من فريق التفاوض الذي تجاوز صلاحياته واستخدم العنف. (رويترز)

- مسؤول سعودي: فريق التفاوض مع خاشقجي خالف الأوامر وتقارير المهمة الأولية لم تكن صحيحة مما اضطرنا إلى التحقيق. المزيد

- مسؤول سعودي: ارتباك فريق التفاوض مع خاشقجي دفعهم للتغطية على حادثة وفاته.

- مسؤول سعودي: فريق التفاوض مع خاشقجي خالف الأوامر وتقارير المهمة الأولية لم تكن صحيحة مما اضطرنا إلى التحقيق.

- مسؤول سعودي: الحكومة أرادت إقناع خاشقجي، الذي انتقل للإقامة في واشنطن قبل عام خوفاً من الانتقام بسبب آرائه، بالعودة إلى المملكة كجزء من حملة للحيلولة دون تجنيد أعداء البلاد للمعارضين السعوديين.

- مسؤول سعودي: شكّل نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري فريقاً من 15 فرداً من الاستخبارات والأمن، للذهاب إلى إسطنبول ومقابلة خاشقجي في القنصلية ومحاولة إقناعه بالعودة.

السبت 20 أكتوبر/ تشرين الأول

- باريس تطالب بتحقيق شامل بشأن خاشقجي وترى أن الكثير من النقاط لا تزال دون أجوبة.

- وزير العدل السعودي يقول إن قضية خاشقجي وقعت على أرض سيادتها للمملكة وستصل إلى القضاء بعد اكتمال المتطلبات.

- وزير العدل السعودي: قضاء المملكة يتمتع بـ"استقلالية كاملة" للتعامل مع قضية مقتل خاشقجي.

- المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تندد بوفاة جمال خاشقجي بطريقة عنيفة، وتتوقع الشفافية من السعودية بشأن ملابسات الواقعة. المزيد

- ميركل: التفسيرات المعطاة بشأن ما حدث في القنصلية السعودية في إسطنبول ليست كافية.

- رئيس الوزراء الدنماركي: واضح مثل عين الشمس أن جميع الأحداث المتعلقة بمقتل خاشقجي لم يتم الإفصاح عنها.

- الخارجية الأسترالية: لن يشارك أي مسؤول في مؤتمر "دافوس الصحراء" في السعودية.

- ترمب: الإعلان السعودي عما جرى لخاشقجي خطوة جيدة ولها مصداقية.

- البيت الأبيض يعتبر مقتل خاشقجي "مأساوياً" ويعلن مواصلة التحقيقات الدولية. المزيد

- اتصال بين الرئيس التركي والعاهل السعودي يسبق إعلان السعودية عن وفاة خاشقجي. المزيد

- وكالة الأنباء السعودية: العاهل السعودي يوجّه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

- وكالة الأنباء السعودية: أمر ملكي بإعفاء أحمد عسيري نائب الاستخبارات العامة والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني من مناصبهم.

- النائب العام السعودي: المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

- النائب العام في السعودية: التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.

- النائب العام السعودي: التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية. TRT عربي

الجمعة 19 أكتوبر/ تشرين الأول

- ترمب: بومبيو لم يتسلم أو يطلع أبداً على نص أو تسجيل مصور بشأن حادث القنصلية السعودية.

- المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة: غوتيريش يريد محاسبة الجناة في قضية اختفاء خاشقجي.

- وكالة الأناضول: موظفون في القنصلية السعودية في إسطنبول يدلون بشهاداتهم بمكتب الادعاء في قضية اختفاء خاشقجي. المزيد

- النيابة التركية تستمع لإفادات 15 موظفاً تركياً يعملون في القنصلية السعودية، بينهم سائق القنصل وفريق فني، والمحاسبة والاستعلام.

- وزير الخارجية التركي ينفي إعطاء أنقرة أي تسجيل صوتي لوزير الخارجية الأميركي، أو أي مسؤول أميركي آخر بخصوص الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي. المزيد

- متحدث لرويترز: رئيس وحدة الدفاع في إيرباص ديرك هوك لن يحضر مؤتمر الاستثمار السعودي.

- صحيفة"نيويورك تايمز" الأميركية، تكشف عن خطة من شأنها الدفع بنائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية، المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، اللواء أحمد عسيري كـ "كبش فداء" في قضية خاشقجي. المزيد

- ترمب يرجح مقتل جمال خاشقجي و يعبر عن ثقته في تقارير المخابرات التي تشير إلى دور سعودي عالي المستوى في عملية الاغتيال، ويحذر من "عواقب وخيمة". المزيد

- ماكرون يعلن أن فرنسا علقت الزيارات السياسية إلى السعودية⁠ ⁠بالتنسيق مع ألمانيا وبريطانيا وهولندا.

- مسؤولان تركيان: محققون أتراك يفتشون غابة خارج إسطنبول بحثاً عن جثمان الصحفي السعودي.

- مسؤولون: المحققون الأتراك اقتفوا آثار سيارات غادرت القنصلية يوم اختفاء الصحفي خاشقجي 2 أكتوبر.

- مسؤولون: المحققون الأتراك جمعوا عينات "كثيرة" من تفتيش القنصلية ويعتزمون فحصها بحثاً عن الحمض النووي لخاشقجي.

الخميس 18 أكتوبر/ تشرين الأول

- وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين يقول إنه لن يشارك في المؤتمر الاستثماري في السعودية الأسبوع المقبل. المزيد

- وزير الخارجية الأميركي: أبلغت الرئيس ترمب بأنه ينبغي للولايات المتحدة منح السعودية بضعة أيام أخرى من أجل التحقيق قبل الرد. المزيد

- وزير الخارجية الأميركي: أوضحنا للسعوديين والأتراك أن الولايات المتحدة تأخذ قضية اختفاء خاشقجي بجدية شديدة.

- الرئيس الروسي يقول إن الولايات المتحدة تتحمل جزءاً من المسؤوليات حول مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي يعتقد أنه قُتل في قنصلية بلده في إسطنبول. المزيد

- بوتين: اختفاء خاشقجي أمر مؤسف بالقطع لكننا بحاجة لفهم ما حدث وينبغي أن ننتظر التفاصيل.

- بوتين: لا يمكننا إفساد العلاقات مع السعودية ما لم تكن لدينا حقائق دامغة.

- النيابة العامة في إسطنبول: ستصدر بيانات توضيحية للرأي العام في المراحل القادمة من عملية التحقيق، إذا لزم الأمر.

- النيابة العامة في إسطنبول تقول إن التحقيق في قضية خاشقجي جارٍ في جميع نواحيه بما يتوافق مع مقتضيات القوانين والاتفاقيات الدولية.

- متحدث باسم الحكومة البريطانية: لندن لا تزال قلقة بشأن مصير خاشقجي ويجب محاسبة المسؤولين عن اختفائه. (رويترز)

- تقارير صحفية تركية وأميركية تشير إلى دور العقيد السابق في الاستخبارات السعودية ماهر عبد العزيز المطرب في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي. المزيد

- وزير العدل التركي: أنقرة تدير قضية اختفاء خاشقجي بعناية فائقة ونجاح، ونتوقع التوصل إلى نتيجة في أقرب وقت. المزيد

- انتهت فجر يوم الخميس داخل مقر إقامة القنصل السعودي في مدينة إسطنبول، أعمال فريق التحقيق التركي، بعد نحو تسع ساعات من العمل. المزيد

الأربعاء 17 أكتوبر/ تشرين الأول

- وزير الخارجية الأميركي: على الولايات المتحدة أن تضع في اعتبارها العلاقات التجارية والحكومية المهمة مع السعودية لدى دراستها أي خطوات بعد معرفة الحقائق في قضية خاشقجي.

- ترمب رداً على سؤال حول قضية اختفاء جمال خاشقجي: لا نريد الابتعاد عن السعودية.

- ترمب: لا أحاول توفير غطاء للسعودية فيما يتعلق بقضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

- ترمب يقول إنه طلب تسجيلات صوتية ومصورة من تركيا بشأن خاشقجي إن وجدت.

- المحققون الأتراك يدخلون مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول في إطار التحقيق في اختفاء جمال خاشقجي. المزيد

- وصول فريق سعودي إلى مقر إقامة القنصل السعودي في مدينة إسطنبول على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي. المزيد

- وزير الخارجية التركي يقول إن المحادثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو كانت مفيدة ومثمرة.

- وزير الخارجية التركي: لدينا أمل في تجاوب السلطات السعودية لدخول مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول اليوم. المزيد

- وزير الخارجية مايك بومبيو يبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود تشاوش أوغلو في أنقرة تطورات قضية جمال خاشقجي.

الثلاثاء 16 أكتوبر/ تشرين أول

- المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي: يجب أن يتأكد الجميع أن مسألة اختفاء جمال خاشقجي سيتم الكشف عنها بشكل واضح ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التغطية عليها، وتركيا تجري تحقيقاً مستقلاً حول الأمر.

- المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي: القنصل السعودي يملك حصانة دبلوماسية ولذلك لا يمكن منعه من السفر بأي شكل من الأشكال.

- رويترز نقلاً عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: إدارة ترمب "متحدة تماماً" في الدعوة إلى إجراء تحقيق حول اختفاء خاشقجي.

- وزيرة الخارجية الكندية: نريد رؤية تحقيقات شفافة وشاملة حول اختفاء خاشقجي، ومن الضروري محاسبة المتورطين. المزيد

- وزير الخارجية الروسي حول اختفاء جمال خاشقجي: نرحب بالاتفاق بين السعودية وتركيا فيما يخص التحقيقات، ونأمل أن يتم إعلان النتائج.

- القنصل العام السعودي في إسطنبول محمد العتيبي يغادر تركيا متوجهاً إلى الرياض. المزيد

- المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: وزير الخارجية الأميركي وولي العهد السعودي يتفقان على أهمية إجراء تحقيق شامل وشفاف في قضية اختفاء جمال خاشقجي.

- وزير الخارجية التركي: لا اعتراف بعدُ من الجانب السعودي فيما يتعلق بقضية خاشقجي، وبومبيو سيجلب معلومات من الرياض فيما يتعلق بالقضية.

- وزير الخارجية التركي: المدعي العام يمكنه طلب الشخص المناسب للاستجواب من بين الموجودين في القنصلية السعودية، ولا قيود على سفر الدبلوماسيين السعوديين. المزيد

- الخارجية الأميركية: بومبيو يشكر الملك سلمان على التزامه بإجراء تحقيق شامل وشفاف عن اختفاء خاشقجي.

- بومبيو يؤكد مجدداً للعاهل السعودي قلقه بشأن اختفاء خاشقجي.

- أردوغان يقول إنه يأمل في التوصل إلى رأي معقول في قضية اختفاء جمال خاشقجي بأسرع ما يمكن.

- الشرطة التركية تعلن نيتها تفتيش القنصلية السعودية مرة ثانية، بالإضافة إلى منزل القنصل.

- وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يصل إلى الرياض لبحث قضية خاشقجي مع الملك سلمان. المزيد

- الأمم المتحدة تطالب برفع "الحصانة" عن مسؤولين سعوديين قد يكونون ضالعين في قضية خاشقجي.

- مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تدعو السعودية وتركيا إلى الكشف عما تعرفانه عن اختفاء واحتمال مقتل خاشقجي.

- المسؤولون الأتراك والسعوديون المشاركون في مجموعة العمل المشتركة للتحقيق في قضية خاشقجي، يغادرون مقر القنصلية في إسطنبول بعد 9 ساعات من البحث والتحري. المزيد

- عائلة خاشقجي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في قضية اختفائه. المزيد

الاثنين 15 أكتوبر/ تشرين أول

- سي إن إن نقلاً عن مصدرين دون تسميتهما تقول إن السعودية تحضر تقريراً تقر فيه بمقتل خاشقجي نتيجة خطأ خلال استجواب.

- وكالة الصحافة الفرنسية: ترمب يعتبر أن "قتَلةً خارج السيطرة" قد يكونون قد قتلوا خاشقجي. المزيد

- الخارجية الأميركية: ترمب دعا إلى "تحقيق فوري ومفتوح" في اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي.

- مصدران تركيان: الشرطة التركية لديها تسجيل صوتي يشير إلى مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. (رويترز)

- لقاء مسؤولين سعوديين وأتراك أعضاء في مجموعة العمل المشتركة الخاصة بالتحقيق في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وذلك في مديرية أمن إسطنبول.

- ترمب يوجه وزير خارجيته مايك بومبيو إلى لقاء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على خلفية قضية اختفاء خاشقجي. (تغريدة)

- ترمب: الملك سلمان أبلغني أنهم يعملون بشكل وثيق مع تركيا للتوصل إلى حقيقة ما حدث مع خاشقجي.

- وزير المالية الفرنسي: لا قرار حتى الآن بخصوص المشاركة في مؤتمر الاستثمار السعودي.

- متحدثة باسم الحكومة الإسبانية تدعو إلى تحقيق عاجل وشفاف في اختفاء جمال خاشقجي.

- رويترز نقلاً عن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية: بريطانيا تتوقع أن تقدم الحكومة السعودية رداً تفصيلياً على تساؤلات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

- الاتحاد الأوروبي: نتوقع من السلطات السعودية تحقيقاً كاملاً في قضية اختفاء خاشقجي وتعاوناً كاملاً مع تركيا.

- رويترز نقلاً عن مسؤول سعودي: الملك سلمان يأمر النائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية خاشقجي.

- بلومبرج: السعوديون يفتحون تحقيقاً داخلياً في اختفاء الصحفي خاشقجي.

- مصدر في وزراة الخارجية التركية يقول إن من المتوقع أن يدخل الأمن التركي مقر القنصلية السعودية في إسطنبول لتفتيشها بعد ظهر الاثنين.

- وكالة الأنباء السعودية: العاهل السعودي يشكر الرئيس التركي على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

- وكالة الأنباء السعودية: العاهل السعودي الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الأحد 14 أكتوبر/ تشرين أول

- الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يتوعد الرياض بـ"عقاب قاسٍ" لو كانت وراء اختفاء الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول.

- ترمب يؤكد على أنه لن يتخذ أي إجراء ضد السعودية تكون له عواقب سلبية على الاقتصاد الأميركي مثل إلغاء مبيعات أسلحة أميركية للرياض.

- خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي تكتب مقالاً في نيويورك تايمز تطالب فيه بمحاسبة الضالعين في مقتل خطيبها إن ثبت ذلك، بصرف النظر عن مناصبهم السياسية.

السبت 13 أكتوبر/ تشرين أول

- وزير الخارجية التركي: لم نرَ أي تعاون في عملية التحقيق في قضية خاشقجي، ونريد أن نرى ذلك من الجانب السعودي.

- وزير الخارجية التركي: على السعودية التعاون والسماح لمسؤولين أتراك بدخول قنصليتها في إسطنبول للتحقيق في اختفاء خاشقجي.

- الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتوعد بـ"عقاب شديد" في حال تبين أن السعودية تقف وراء اختفاء خاشقجي.

- المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي: جمال خاشقجي شوهد وهو يدخل إلى المكان ولم يغادره، هذا يحتاج إلى توضيح. وبعيداً عن أي تكهنات، يجري العمل على القضية مع مراعاة أعلى حساسية للكشف عما حدث.

- المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي: هذه قضية خطيرة جداً وسيتم التحقيق فيها بقوة، فهذا عمل لا يمكن على الإطلاق التسامح معه أو التستر عليه.

- وزير الداخلية السعودي ينفي الاتهامات بوجود أوامر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مستنكراً ما قال إنها اتهامات زائفة وتهجُّم على السعودية من قبل بعض وسائل الإعلام.

الجمعة 12 أكتوبر/ تشرين أول

- التلفزيون السعودي: السعودية لديها ثقة تامة في قدرة الفريق المشترك مع الأتراك على التحقيق في قضية خاشقجي.

- السلطات الفرنسية: أوضحنا للسلطات السعودية أن الاتهامات الموجهة إلى المملكة حول خاشقجي تتطلب شفافية وإجابات شاملة ومفصلة.

- وصول الوفد السعودي إلى أنقرة للمشاركة في التحقيقات حول اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

- صحيفة "واشنطن بوست" تنقل عن مسؤولين أتراك إبلاغ نظرائهم الأميركيين أنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تُثبت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

- واشنطن بوست: التسجيلات تظهر احتجاز فريق أمني سعودي لخاشقجي بعد دخوله القنصلية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري للحصول على وثيقة رسمية، وقيامه في وقت لاحق بقتله وتقطيع جثته.

- المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن يعلن إقرار تشكيل مجموعة عمل سعودية تركية مشتركة للكشف عن جميع جوانب حادثة خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي.

الخميس 11 أكتوبر/ تشرين أول

- رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي يقول إن "الكونجرس لن يقر أي مبيعات أسلحة للسعودية وإن مقتل الصحفي #خاشقجي يثير غضب الأعضاء". (رويترز)

- رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: يجب فرض عقوبات كبيرة على أعلى مستويات الحكومة السعودية إذا كان خاشقجي ضحية قتل برعاية الدولة. (رويترز)

- المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نجري اتصالات مع السعوديين حول اختفاء خاشقجي ونطالبهم بالتعاون مع تركيا التي تقود تحقيقات بهذا الخصوص.

- متحدث الرئاسة التركية: إقرار تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن حادثة خاشقجي بناءً على عرض من السعودية.

- ترمب: قضية الصحفي السعودي المفقود لا تبرر وقف الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة. (رويترز)

- مصادر دبلوماسية تركية تنفي تقارير عن تعيين الولايات المتحدة الأميركية مفتّشين للمشاركة في قضية خاشقجي. (رويترز)

- وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو حول اختفاء جمال خاشقجي: نرغب في تعاون وثيق مع السعودية، وعلى الرياض أيضاً أن تتعاون معنا.

- مولود تشاوش أوغلو حول اختفاء خاشقجي: سنعلن أمام العالم الحقائق التي ستظهر في نتيجة التحقيقات.

- ترمب يقول إنه يتابع عن كثب قضية الصحفي السعودي المختفي خاشقجي، وإن أميركيين يشاركون في التحقيقات. (فوكس نيوز)

- ترمب: يجب أن أعرف ما حدث في قضية خاشقجي.

- أردوغان: التحقيقات تتواصل على كافة المستويات، الأمن والاستخبارات ووزارات العدل والخارجية والداخلية، وليس من الصحيح اتخاذ موقف قبل انتهاء التحقيقات، لدينا مخاوف حقيقية (حول حياة خاشقجي) وسنتخذ الخطوات اللازمة.

- أردوغان: هل يمكن أن تكون قنصلية بدون كاميرات؟ هل الكاميرات لا تعمل؟ نعلم أن هناك أحدث الكاميرات وعلى أعلى مستوى في القنصلية "السعودية" تصور أصغر جسم يمكن أن يدخل أو يخرج من القنصلية، ونقوم بالإجراءات وفق اتفاقية فيينا.

- لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي تطلب من ترمب فتح تحقيق في إطار قانون "غلوبال ماغنتسكي" لمعرفة مصير خاشقجي.

- صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن الاستخبارات الأميركية: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باستدراج مواطنه الصحفي جمال خاشقجي إلى بلاده من خلال بذل بعض الوعود له، ومن ثم اعتقاله.

الأربعاء 10 أكتوبر/ تشرين أول

- رويترز: وزير الخارجية الأميركية بومبيو تحدث مع ولي العهد السعودي للتأكيد على طلب أميركا معلومات بشأن خاشقجي.

- البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي بولتون ومستشار البيت الأبيض كوشنر تحدثا مع ولي العهد السعودي بشأن خاشقجي.

- ترمب يقول إنه تحدث إلى مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات بخصوص خاشقجي، واصفاً الوضع بأنه "سيء".

- ترمب يقول إنه يريد معرفة حقيقة اختفاء خاشقجي، وإن أناساً شاهدوه وهو يدخل ولم يخرج. مضيفاً أنه يعمل عن كثب مع تركيا بخصوص القضية.

- ترمب يقول إنه يخطط لدعوة خطيبة الصحفي السعودي خاشقجي إلى البيت الأبيض.

- رويترز تنقل عن مصدر سعودي قوله إن المخابرات البريطانية تعتقد بوجود محاولة تخدير لخاشقجي داخل القنصلية تطورت إلى جرعة زائدة. ولم تعلق المخابرات البريطانية على الأمر، إلا أن مسؤولاً سعودياً أخبر الوكالة أن هذه الرواية حول موت خاشقجي غير صحيحة.

- رويترز تنقل عن مسؤوليْن تركيين قولهما إن خاشقجي كان يرتدي ساعة آبل عند دخوله إلى القنصلية، يمكنها توفير بيانات حول موقعه ونبضات قلبه.

- صحيفة يني شفق التركية تنقل عن مصادر أمنية قولها إن السلطات السعودية طلبت من الجانب التركي تأجيل البحث في القنصلية السعودية في إسطنبول.

- صحيفة صباح التركية تنشر أسماء وصور 15 شخصاً سعودياً وصلوا إلى مدينة إسطنبول في ذات اليوم الذي اختفى فيه الصحفي جمال خاشقجي.

- الصحيفة التركية قالت إنهم وصلوا على متن طائرتين قادمتين من الرياض من طراز HZ SK1 وأخرى من طراز HZ SK2، وغادرتا في اليوم ذاته في اتجاهين آخرين غير السعودية.

- حسب الصحيفة فإن الأشخاص السعوديين تابعون "للمخابرات السعودية".

- الصحيفة نقلت عن مصادر أمنية أن أمن مطار أتاتورك فحَص حقائب الأشخاص المذكورين بواسطة أجهزة الفحص الإلكترونية المتطورة، دون أن يلحظ أي أمر غير طبيعي.

الثلاثاء 9 أكتوبر/ تشرين أول

- الخارجية التركية: سيجري تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول في إطار التحقيقات حول اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

- الخارجية التركية: السلطات السعودية تبدي انفتاحاً في التعاون المشترك وإمكانية تفقُّد مبنى القنصلية في إسطنبول بحثاً عن خاشقجي.

- مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعرب عن قلقه حول الاختفاء القسري لخاشقجي ويدعو السلطات السعودية والتركية إلى إجراء تحقيقات حول الحادث.

- ترمب: ينتابني القلق إزاء اختفاء جمال خاشقجي وأتمنى أن يُحل الموضوع سريعاً.

- ترمب يقول إنه لم يتواصل بعد مع المسؤولين السعوديين بشأن قضية "خاشقجي" مؤكداً أنه بصدد القيام بذلك. (رويترز)

- ترمب يقول إنه لا يعرف شيئاً في الوقت الراهن عن اختفاء خاشقجي. (رويترز)

- رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان: التقارير بشأن خاشقجي مثيرة للقلق، نحن بحاجة إلى حقائق واضحة من الحكومتين السعودية والتركية.

- السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان يؤكد على نزاهة خاشقجي وانتقاداته المخلصة للسعودية، ويشير إلى لقاء جمعهما العام الماضي مع تبادل رسائل نصية معه، قائلاً: "من المستحيل أن تقع جريمة ويتستر عليها موظفونا في القنصلية السعودية في إسطنبول". (واشنطن بوست)

- السيناتور الجمهوري بوب كوركر: سنرد بشكل مناسب على الدول التي تستهدف الصحفيين في الخارج، وأثرتُ مسألة اختفاء خاشقجي مع السفير السعودي في واشنطن.

- الحكومة الألمانية: قلقون إزاء مصير خاشقجي وندعو إلى الكشف عن ملابسات اختفائه.

- الخارجية الفرنسية: نعبر عن قلقنا إزاء مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

- الخارجية البريطانية: نحن على علم بأحدث التقارير المتعلقة بشأن مصير خاشقجي، ونحاول معرفة ما جرى معه منذ دخوله قنصلية بلاده.

- وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت يجتمع بالسفير السعودي في بريطانيا لإيجاد إجابات على قضية جمال خاشقجي، ويقول إن العنف ضد الصحفيين يتزايد في العالم ويمثل تهديداً كبيراً لحرية التعبير. (رويترز)

- السطات القضائية التركية تعيّن نائب مدعٍ عام ومدعياً عاماً جمهورياً لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد سماح الرياض بتفتيشها.

الاثنين8 أكتوبر/ تشرين أول

- أردوغان: هناك أشخاص قدموا من السعودية، دخلوا وخروجوا عبر المطار، والنيابة العامة تجري تحقيقاتها بهذا الصدد. الأمن الداخلي في إسطنبول في حالة النفير وأعطيت أوامري للمخابرات، ووزارة العدل، والادعاء، وجهاز الشرطة باتخاذ التدابير اللازمة وجمع المعلومات ثم إعلانها.

- أردوغان: على القنصلية السعودية أن تثبت ادعاءاتها حول خروج خاشقجي من مبناها، فقد دخل إليها بينما انتظرته خطيبته التركية بالخارج، فلماذا لم تره ولم يلتقِ بها في حال خروجه فعلاً من القنصلية، وعلى القنصل السعودي أن يقدم توضيحات وأدلة، هناك كاميرات داخل القنصلية السعودية في إسطنبول فلماذا لا يقدم القنصل أدلة حول خروج خاشقجي؟.

- الخارجية التركية استدعت السفير السعودي في أنقرة وأعربت عن تطلعها إلى "التعاون التام في التحقيق" من الجانب السعودي في قضية اختفاء خاشقجي. (الأناضول)

- السلطات التركية تطلب السماح لها بتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول فيما يتصل بقضية خاشقجي. (وسائل إعلام محلية)

- الأشخاص الذين دخلوا مبنى القنصلية السعودية أثناء وجود خاشقجي داخلها هم من عناصر الشرطة السعودية. (الأناضول)

- تركيا تستدعي السفير السعودي لديها للمرة الثانية وتطلب تفتيش القنصلية. (رويترز)

- متحدث باسم الخارجية الكندية: المزاعم حول مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي مقلقة.

الأحد7 أكتوبر/ تشرين أول

- الشرطة التركية تعتقد أن خاشقجي قتل بأيدي فريق أتى خصيصاً إلى إسطنبول. (وكالة الصحافة الفرنسية)

- مقرر الأمم المتحدة بشأن حرية الرأي: يجب إجراء تحقيق دولي ومستقل بشأن خاشقجي.

- العفو الدولية: على المجتمع الدولي مطالبة السعودية بتفسير فوري بشأن مصير خاشقجي وعدم الصمت إزاء قمع حرية التعبير.

- مصادر تركية: من دخلوا القنصلية أثناء وجود جمال خاشقجي هم من الشرطة السعودية. (الأناضول)

- أردوغان: اختفاءالصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا أمر محزن للغاية⁠، أتابع الأمر بنفسي، والتحقيقات جارية للتوصل إلى الحقيقة التي سنعلنها مهما كانت.

- مستشار لأردوغان: حديث المسؤولين السعوديين عن عدم وجود تسجيلات للكاميرات غير صادق. (رويترز)

- الخارجية الأميركية: لا نستطيع التعليق على تقارير مقتل خاشقجي ونتابع الأمر عن كثب.

- القنصل السعودي في إسطنبول: القنصلية والسفارة بذلا جهوداً للبحث عن جمال خاشقجي وهو غير موجود في القنصلية ولا المملكة ونشعر بالقلق حيال أمره.

السبت 6 أكتوبر/ تشرين أول

- الاستنتاجات الأولية للأمن التركي تقول إن جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية. (رويترز)

- مصادر أمنية تركية: اغتيال خاشقجي كان مدبراً وتم نقل جثته إلى خارج القنصلية. (رويترز)

- ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي أردوغان: خاشقجي لم يخرج من القنصلية السعودية.

- مصادر أمنية تركية: 15 سعودياً بينهم مسؤولون دخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي.

- متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي: سيتم الكشف عن مصير خاشقجي والمسؤولين عن اختفائه.

- القضاء التركي يفتح تحقيقاً في اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي. (الأناضول)

الجمعة 5 أكتوبر/ تشرين أول

- ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقول إن الشخص الذي أعلنت الرياض استعادته من الإنتربول ليس جمال خاشقجي، وإنه مستعد السماح لتركيا بتفتيش القنصلية في إسطنبول بحثاً عن خاشقجي. (بلومبيرغ)

- هيومن رايتس ووتش: إذا اعتقلت السعودية خاشقجي فذلك تصعيد آخر لحكم بن سلمان، والرياض تتحمل مسؤولية إثبات مغادرته لقنصليتها في إسطنبول. ⁠

الخميس 4 أكتوبر/ تشرين أول

- مصادر تركية: متفائلون بنتيجة إيجابية للجهود المبذولة لتوضيح المزاعم بشأن جمال خاشقجي. (رويترز)

- مصادر تركية: الاتصالات متواصلة مع السعودية⁠ ⁠للتغلب على مشكلة اختفاء خاشقجي. (رويترز)

- أنقرة تستدعي القائم بالأعمال السعودي للاستفسار عن اختفاء جمال خاشقجي. (وسائل إعلام محلية)

- القنصلية السعودية⁠ في إسطنبول⁠: سنقوم بالتنسيق مع تركيا لكشف ملابسات اختفاء جمال خاشقجي بعد خروجه من القنصلية.

الأربعاء 3 أكتوبر/ تشرين أول

- السلطات التركية تتواصل مع السفير السعودي في أنقرة بشأن مصير خاشقجي، وتؤكد على عدم وجود أي معلومات عن الحادثة.

- مسؤولون في الحكومة التركية يؤكدون لرويترز وجود جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

- مسؤول سعودي ينفي التقارير الصحفية الواردة من واشنطن عن فقدان خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ويصفها بالـ"كاذبة". (رويترز)

- مسؤول سعودي: خاشقجي زار القنصلية لطلب أوراق عمل وخرج بعد فترة قصيرة. (رويترز)

- المتحدث باسم الرئاسة التركية: وزارة الخارجية والسلطات المعنية تراقب قضية خاشقجي، وهو لا يزال داخل قنصلية بلاده، وتركيا على اتصال مع المسؤولين السعوديين حول القضية.

- الخارجية الأميركية: نتابع عن كثب التقارير الإخبارية عن اختفاء خاشقجي ونسعى لاستجلاء الأمر.

- المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نأمل أن يتم العثور على جمال خاشقجي وأن يكون آمناً.

الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين أول

- دخل الصحفي جمال خاشقجي ظهراً إلى القنصلية السعودية في إسطنبول لإنهاء معاملة حكومية.

- عقب ثلاث ساعات، صرحت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج أن خاشقجي مفقود منذ دخوله القنصلية.

- فتحت الشرطة تحقيقاً في ادعاءات باختفاء خاشقجي بعد ساعات من دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

- وزارة الخارجية الأميركية قالت إنها تحقق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

- هاشتاج #اختطاف_جمال_خاشقجي يتصدر موقع التواصل "تويتر" في الخليج بعد اختفائه عقب دخوله القنصلية السعودية.