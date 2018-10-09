قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنّ اقتصاد بلاده بدأ يستعيد توازنه" بفضل التدابير التي اتخذتها حكومته، مشدداً على أن النظام المصرفي للبلاد "مقاوم للصدمات" ولا يمكن لأحد تقويضه.

وأوضح أردوغان خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي المجري في بودابستأن أنّ هجوماً استهدف الاقتصاد التركي خلال الأشهر القليلة الماضية، وقال إنّ "هدف هذا الهجوم كان إرغام تركيا على قبول بعض القرارات التي تتعارض مع كفاحها ضد الإرهاب والتي تضر بأمنها وبقائها".

وأكد أنّ "الاقتصاد التركي بدأ يستعيد توازنه بفضل التدابير التي اتخذت، وأن هذا الأمر يبعث على السرور".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا ستركز خلال الفترة القادمة على إنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية، وفقاً للبرنامج الاقتصادي الجديد الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال الرئيس التركي إنّ وفد بلاده ناقش مع المسؤولين في المجر سبل التعاون بين البلدين خلال اللقاءات التي جرت بين الطرفين في بودابست.

وأضاف: "نخطط للإقدام على عدد من الخطوات مع المجر، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية".