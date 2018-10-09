سياسة
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السعودية توافق على تفقد الأمن التركي قنصليتها في إسطنبول
قالت الخارجية التركية إن السلطات السعودية أعربت عن تعاونها الكامل في التحقيقات بقضية الصحفي جمال خاشقجي، مبلغة موافقتها على تفتيش الأمن التركي لمبنى القنصلية في إسطنبول.
السعودية توافق على تفقد الأمن التركي قنصليتها في إسطنبول
القنصلية السعودية قالت إن خاشقجي خرج من المبنى في نفس اليوم الذي اختفي فيه / AP
9 أكتوبر 2018

قالت الخارجية التركية، يوم الثلاثاء، إن السلطات السعودية أعربت عن تعاونها الكامل في التحقيقات في قضية الصحفي جمال خاشقجي، مبلغة موافقتها على تفتيش الأمن التركي لمبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأشارت الخارجية أن الأجهزة الأمنية التركية ستفتش مبنى القنصلية السعودية ضمن التحقيقات التي تجريها لمعرفة مصير الصحفي خاشقجي. 

وأكدت الخارجية في بيانها أن أجهزة المخابرات والشرطة والقضاء تعمل بشكل مكثف لمتابعة القضية والوصول إلى نتيجة في أقرب وقت ممكن.

وكانت الخارجية التركية قد استدعت السفير السعودي، لأول مرة، الأربعاء الماضي، أي بعد يوم واحد من اختفاء خاشقجي، قبل استدعائه للمرة الثانية يوم الأحد للسبب ذاته. 

في المقابل، ما زالت القنصلية السعودية في إسطنبول تنفي عدم خروج خاشقجي من القنصلية، مؤكدة أنّه زارها لكنه غادرها بعد ذلك. 

مصدر:TRT عربي
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