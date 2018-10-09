نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يوم الاثنين، تسجيلاً صوتياً للصحفي جمال خاشقجي، قالت إنه سُجل قبل 3 أيام من اختفائه خلال زيارته للقنصلية السعودية في إسطنبول. أكد فيه خاشقجي عدم وجود نية له بالعودة إلى بلاده.

وقبل بدء الحوار الذي كان حول "عملية السلام في الشرق الأوسط"، سأل المحاور خاشقجي عما إذا كان يعتقد أنه سيعود إلى السعودية. ورد خاشقجي أنا "أسافر كثيراً، وأعيش حالياً بين إسطنبول والعاصمة وواشنطن.. ولا أفكر في العودة".

وأضاف: "أنا هنا بعد توقيف صديقي، الذي لم يفعل شيئاً سيئاً كي يُلقى القبض عليه، فقط عبّر عن وجهة نظره، أو تكلم بشكل نقدي.. فكيف أعود إلى السعودية؟!".

وعن صديقه الذي تم توقيفه ولم يكشف عن هويته،أشار خاشقجي إلى أن الناس تتساءل لماذا تم توقيفه؟، فهو رجل اقتصاد سعودي، وهو مقرب من الحكومة السعودية وليس معارضاً.

وشدد خاشقجي، على فكرة أنه ليس معارضاً بقوله "أنا دائما أقول: أنا لست معارضاً، أنا فقط كاتب حر، وأريد أن أكتب وأشرح أفكاري بحرية، وهذا ما حصلت عليه في صحيفة واشنطن بوست، التي أعطتني منصة للكتابة بحرية"، وتمنى لو كان قد حصل على تلك المنصة في السعودية.

وحول سؤاله عما إذا كانت السعودية ستكون بلداً أفضل إذا سمحت بحرية التعبير، رد خاشقجي قائلاً إن السعودية تمر بتحول كبير، والذي قد يشمل كل سعودي ويؤثر عليه، وكل فترة يتم الإعلان عن مشروعات بعدة مليارات من الدولارات.

واعتبر أن مثل تلك الأمور يجب أن تناقش في البرلمان وعبر الصحف، لكن "المسموح فقط للشعب هو التصفيق لها".

واختفت آثار الصحفي السعودي بعد دخوله قنصلية بلاده في الثاني من أكتوبر الجاري، في ظل غموض كبير حول مصيره، خصوصاً مع انتشار أخبار أفادت بمقتله لكن بدون دليل يثبت أو ينفي ذلك.