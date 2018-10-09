قالت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، إن مسؤولاً رفيع المستوى في حملة دونالد ترمب للانتخابات الرئاسية في عام 2016، طلب مقترحات من شركة إسرائيلية، للمساعدة في هزيمة المرشحين الجمهوريين المنافسين لترمب والمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، من خلال حملة تضليل إلكترونية.

وقالت الصحيفة إن ريك غيتس -مسؤول سابق في حملة ترمب- سعى إلى الحصول على مقترحات لاستخدام شخصيات وهمية لاستهداف وتغيير موقف مندوبين إلى المؤتمر الجمهوري من خلال مهاجمة السناتور تيد كروز، أبرز منافس لترمب حينها. إضافة إلى مقترح يخص جمع بيانات عن هيلاري كلينتون.

واقترحت شركة ساي-غروب التي يعمل فيها عملاء سابقون في الاستخبارات الإسرائيلية خطة لمساعدة ترمب في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الانقسامات بين خصومه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد دليل على أن حملة ترمب اتبعت مقترحات الشركة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة التضليل الإعلامي وجمع البيانات، ولم يتضح ما إذا كانت المقترحات تنتهك القوانين المتصلة بالتدخل الأجنبي في الانتخابات.