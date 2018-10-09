قالت "ألفابت" الشركة الأم لجوجل، يوم الاثنين، إنها ستغلق شبكة "جوجل بلاس" للتواصل الاجتماعي بعد احتمالية تعرض ما يصل إلى 500 ألف حساب على الشبكة لخلل -ربما- كشف بياناتها لمطورين خارجيين.

وشبكة "جوجل بلاس" تم إطلاقها قبل سنوات لدخول سوق المنافسة لشبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، ولكنها فشلت في وضع بصمة بين الشبكات الاجتماعية عموماً.

نهاية جوجل بلاس بدأت بعد أن قالت صحيفة وول ستريت جورنال، في وقت سابق، ناقلة عن مصادر لم تسمها ووثائق داخلية، إن جوجل اختارت عدم إخبار المستخدمين عن ثغرة أمنية خطيرة تم اكتشافها في شهر مارس 2018 ربما تكون قد أثرت على أكثر من 500 ألف مستخدم وكشف بياناتهم.

وقالت الصحيفة إن اختيار جوجل عدم إخبار المستخدمين يرجع في جانب منه إلى مخاوف من تدقيق الجهات التنظيمية.

وذكر تقرير الصحيفة أن خللاً برمجياً في موقع شبكة التواصل الاجتماعي أعطى مطورين خارجيين القدرة على الوصول إلى بيانات حسابات جوجل بلاس الخاصة، في الفترة من 2015 إلى مارس/ آذار 2018 عندما اكتشف محققون داخل الشركة المشكلة وقاموا بإصلاحها.

وقالت جوجل، بحسب ما نقلته وكالة رويترز إن البيانات المتأثرة تقتصر على بيانات شخصية على جوجل بلاس تشمل الاسم والبريد الإلكتروني والوظيفة والنوع والسن، مضيفةً "لم نعثر على أدلة تشير إلى أن أي مطور كان على دراية بهذا الخلل أو أساء استخدام واجهة تطبيق البرنامج، ولم نعثر على أدلة على إساءة استخدام أي بيانات شخصية".

وأشارت الشركة في حسابها الرسمي للتدوين إلى أن مراجعات عدة حدثت في السنوات الماضية، منها أن الفرق الهندسية فيها قد بذلت الكثير من الجهد والتفاني في بناء + Google على مدار السنوات، إلا أنها لم تحقق تبنياً واسعاً للمستهلك أو المطور، وشهدت تفاعلاً محدوداً مع المستخدم.

وأكدت جوجل بالفعل أنها بصدد إغلاق شبكة جوجل بلاس نهائياً في شهر أغسطس 2019، وذلك لمنح الفرصة لمستخدمي الشبكة لجمع ما يحتاجون من محتوى، معلنةً عن تشديد السياسات والتدابير الأمنية تجاه الخصوصية.