دخل اليوم الثلاثاء قرار تمديد تفويض الحكومة التركية لإجراء عمليات عسكرية في العراق وسوريا حيز التنفيذ لمدة عام واحد.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر، الثلاثاء، المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد فترة تفويض الحكومة بالعمل العسكري في سوريا والعراق، والذي يبدأ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد أن وافقت عليها الجمعية العامة للبرلمان الأسبوع الماضي.

ووفق قرار البرلمان، فإن التطورات وأجواء الاشتباكات المستمرة في المناطق المجاورة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، ما زالت تشكل تهديداً وخطراً بالنسبة للأمن القومي التركي؛ وعليه تم إقرار تمديد عمل الجيش التركي في سوريا والعراق لعام واحد.

وشددت المذكرة على الأهمية الكبيرة التي توليها تركيا للحفاظ على وحدة أراضي العراق، ووحدتها الوطنية، واستقرارها.

استمرار وجود عناصر تنظيمي داعش، وبي كا كا الإرهابيين بالعراق، وكذلك المبادرات القائمة على النزعة الانفصالية العرقية يشكلان تهديداً مباشراً للسلام والاستقرار الإقليميين ولأمن بلادنا - المذكرة الرئاسية التركية المتعلقة بتمديد فترة تفويض الحكومة لإجراء عمليات عسكرية

وأضافت المذكرة أن "تركيا تتكفل بكل الالتزامات في سياق إنهاء الأنشطة الإرهابية في مناطق خفض التصعيد التي أعلنت داخل الحدود السورية، وتحقيق الاستقرار والسلام والأمن فيها".

وأشارت المذكرة إلى اتخاذ تركيا التدابير اللازمة، لمواجهة كافة أشكال المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأمن القومي للبلاد، مؤكدة على أن إجراءاتها تأتي في ضوء الحقوق التي يكفلها القانون الدولي.

وشن الجيش التركي عمليتين عسكريتين في شمالي سوريا خلال العامين الأخيرين، لطرد ما وصفها بالمنظمات الإرهابية. كما يشن الجيش عمليات عسكرية وقصفاً جوياً ضد أهداف لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً في شمالي العراق.