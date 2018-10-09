اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة فجر الثلاثاء، من بينهم والدة المتهم بتنفيذ عملية إطلاق النار الأخيرة وشقيقتيه، تلك العملية التي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين يوم الأحد الماضي.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشاب أشرف أبو شيخة نعالوة المتهم بتنفيذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "بركان" في قرية شويكة شمالي طولكرم، وهو مختفٍ منذ ذلك اليوم، واعتقلت والدته وشقيقته للضغط عليه لتسليم نفسه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أعداداً كبيرة من الجنود داهمت المنزل -الذي تعرض للمداهمة عدة مرات في اليومين الأخيرين- واعتقلت والدته وفاء محمود نعالوة (54 عاماً) وشقيقته سندس وليد نعالوة (20 عاماً)، وهي طالبة جامعية.

كما داهمت منزل شقيقته هنادي وليد نعالوة (٢٦ عاماً)، وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال، واعتقلتها ونقلتها إلى جهة مجهولة.

ووجهت قوات الاحتلال التهديد إلى العائلة وتوعدت بتصفية نجلها في حال لم يسلم نفسه.

وشنت قوات الاحتلال حملات مداهمة وتفتيش في مناطق أخرى من الضفة الغربية واعتقلت 10مواطنين فلسطينيين.