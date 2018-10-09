قلص صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في تقريره لأكتوبر الصادر يوم الثلاثاء، متوقعاً نمواً بمعدل 3.7% لعامي 2018 و2019 منخفضاً بمقدار 0.2% عن توقعاته في أبريل الماضي.

وأرجع، التقرير نصف السنوي الذي نُشر بالتزامن مع اجتماعات الصندوق والبنك الدولي السنوية المنعقدة في بالي في إندونيسيا، السبب وراء توقع هبوط معدلات النمو العالمية إلى التدابير التجارية التي أقرتها الولايات المتحدة ضد شركائها التجاريين والتي بدأت نتائجها تظهر على حجم النمو العالمي، فضلاً عن ضعف أداء اقتصادات منطقة اليورو وبريطانيا والاقتصادات الناشئة متأثرة باﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻨﻔﻂ بعد تسجيل النفط لمستويات تخطت 80 دولاراً للبرميل الواحد.

كما توقع صندوق النقد في تقريره انخفاض نمو بعض الاقتصادات مثل باكستان والهند وإيران التي أُعيد فرض العقوبات الأميركية عليها بمعدل انكماش تقديره 1.5٪ للعام الجاري.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع من توقعاته للاقتصاد العالمي في تقريره السابق الصادر في أبريل العام الجاري، والتي تُوصف الآن بأنها كانت "مفرطة التفاؤل" بالنظر إلى اضطرابات السياسات التجارية الحالية.