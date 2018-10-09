سياسة
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واشنطن تطالب السعودية بإجراء تحقيق شامل حول مصير خاشقجي
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية صورة تقول إنها للحظة دخول جمال خاشقجي للقنصلية في إسطنبول تحصلت عليها من مصادر قريبة من التحقيق.
واشنطن تطالب السعودية بإجراء تحقيق شامل حول مصير خاشقجي
من الوقفة التضامنية مع جمال خاشقجي في إسطنبول  / AFP
9 أكتوبر 2018

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الاثنين، عن قلقه إزاء التقارير حول الصحفي السعودي جمال خاشقجي المختفي في مدينة إسطنبول.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض، إنه يشعر بقلق بشأن التقارير المتعلقة بالصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذي قالت مصادر تركية إن السلطات تعتقد أنه قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأضاف بأنه "لا يحب سماع ذلك"، متمنياً "أن تُحل هذه المسألة من نفسها الآن"، كما أكد أنه "لا أحد يعرف أي شيء عن ذلك".

وأصدر البيت الأبيض بياناً أضاف فيه على لسان ترمب، أن "هناك الكثير من الأخبار السيئة في هذا الموضوع، وهذا أمر لا يروقني".

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست  صورة قالت إنها للحظة دخول الصحفي السعودي جمال خاشقجي لقنصلية بلاده في اليوم الذي اختفى فيه.

كما يظهر في الصورة توقيت دخول خاشقجي، وهو 01:14:36 ظهر يوم الثلاثاء 2 تشرين أول/ أكتوبر.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على الصورة من شخص مقرب من التحقيق من دون إبداء مزيد من المعطيات.

من ناحيته، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، الحكومة السعودية إلى دعم إجراء "تحقيق شامل" بشأن اختفاء خاشقجي والتحلي بالشفافية بشأن نتائج هذا التحقيق.

وأكد بومبيو في بيان للخارجية الأميركية، على ضرورة إجراء تحقيق شامل من جهة المملكة العربية السعودية مع ضمان شفافية التحقيقات.

وأشار إلى التقارير المتضاربة حول سلامة ومكان وجود الصحفي السعودي البارز والكاتب بصحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، مسؤولي القنصلية السعودية في إسطنبول، بإثبات خروج الصحفي السعودي منها، وتقديم تسجيلات مصورة تؤكد مغادرته.

فيما استدعت الخارجية التركية السفير السعودي، لأول مرة، الأربعاء الماضي، أي بعد يوم واحد من اختفاء خاشقجي، قبل استدعائه للمرة الثانية الأحد الماضي للسبب ذاته.

في المقابل، ما زالت القنصلية السعودية في إسطنبول تنفي صحة الادعاءات، مؤكدة أنّ خاشقجي زار القنصلية ولكنه غادرها بعد ذلك. 

مصدر:TRT عربي - وكالات
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