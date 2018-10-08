دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول إلى إثبات خروج الصحافي جمال خاشقجي من مبناها.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان في بودابست "هناك كاميرات مثبتة داخل القنصلية السعودية، وعلى من يدعي أن جمال قد خرج أن يثبت ذلك بتسجيلات مصورة، هذا ما عليكم فعله".

وأشار إلى أنّ "المسؤولين في القنصلية السعودية لا يمكنهم تبرئة ساحتهم من خلال القول إنه قد غادر فقط".

وكان الصحافي السعودي جمال خاشقجي دخل إلى القنصلية السعودية الأسبوع الماضي لإتمام أوراق رسمية متعلقة بالزواج، ولم يظهر منذ ذلك الحين.

وقال الرئيس التركي إنّ بلاده ترى في متابعة ملف الصحافي السعودي مهمة إنسانية وسياسية، مشيراً إلى أنّه "لا يمكن ترك هذاالملف".

"خاشقجي دخل إلى القنصلية بينما انتظرته خطيبته التركية بالخارج، فلماذا لم تره ولم يلتق بها في حال خرج فعلاً من القنصلية؟"، قال أردوغان.

وكانت خطيبة جمال خاشقجي التركية خديجة أرزو قد رافقته أثناء زيارته لمبنى القنصلية الأسبوع الماضي، ولكنها بقيت في انتظاره خارجاً بسبب عدم السماح لها بالدخول، حسب ما قالت حينها.

وبعد ساعات من الانتظار أعلنت أرزو لوسائل الإعلام أن خاشقجي لم يغادر مبنى القنصلية.

وقال أردوغان إنه وجّه المخابرات العامة، ووزارة العدل، والادعاء وجهاز الشرطة لاتخاذ التدابير اللازمة، وجمع المعلومات حول اختفاء جمال خاشقجي ثم إعلانها.

وأضاف "وجّهت رئاسة الأمن الداخلي في إسطنبول أيضاً من أجل النفير، ولدينا هدف واضح وصريح، وهو الوصول إلى نتائج بما يتعلق بقضية خاشقجي بشكل سريع".

يشار إلى أنّ مساعد وزير الخارجية التركي سادات أونال، استدعى، يوم الأحد، السفير السعودي في أنقرة وليد بن عبد الكريم الخريجي إلى مقر الخارجية، وهي المرة الثانية التي يتم استدعاء السفير فيها منذ اختفاء جمال خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إنها تتطلع لتعاون تام مع الجانب السعودي في التحقيق بقضية اختفاء الصحافي السعودي بمدينة إسطنبول.

وخاشقجي هو كاتب سعودي بارز، يعيش متنقلاً بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية خصوصاً بعد كتابته لعدد من المقالات، ومشاركته في لقاءات تلفزيونية نقدية تناولت بعض السياسات الداخلية والخارجية للمملكة.