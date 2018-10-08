سياسة
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الخارجية التركية تتطلع لتعاون سعودي للكشف عن مصير خاشقجي
أعربت الخارجية التركية عن تطلعها لتعاون من الجانب السعودي في التحقيق بقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بإسطنبول.
الخارجية التركية تتطلع لتعاون سعودي للكشف عن مصير خاشقجي
الخارجية التركية تتطلع لتعاون سعودي للكشف عن مصير خاشقجي / AFP
8 أكتوبر 2018

قالت وزارة الخارجية التركية، الإثنين، إنها تتطلع لتعاون تام مع الجانب السعودي في التحقيق بقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بمدينة إسطنبول يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية أنّ مساعد وزير الخارجية التركي سادات أونال، استدعى أمس الأحد السفير السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي إلى مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وتعد تلك المرة الثانية التي تستدعي فيها الخارجية التركية السفير السعودي على خلفية اختفاء خاشقجي، حيث أكد مقربون من الصحفي السعودي أنه دخل سفارة بلاده ولم يخرج منها.

من جهة أخرى واصلت هيئات إعلامية عربية وتركية، وشخصيات سياسية، الإثنين، وقفتها أمام القنصلية السعودية في إسطنبول، للمطالبة بالكشف عن مصير خاشقجي.

ودعا "المجلس العربي للثورات الديمقراطية" و"بيت الإعلاميين العرب في تركيا" للوقفة تعبيرا عن تضامنهم مع الصحفي السعودي. 

وقال المعارض المصري "أيمن نور" نائب رئيس المجلس العربيللثورات "إن المجلس يحمل المملكة المسؤولية الكاملة عن هذه العملية التي لاتتسق بأي شكل مع القانون دولي".

من جانبها قالت الناشطة اليمنية توكل كرمان إن "عملية الاختطاف الآثم التي تعرض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي مدانة بكل الطرق"،مطالبة بتحقيق دولي في القضية.

وكان طوران قشلاقجي رئيس بيت الإعلاميين العرب (إحدى الجهات المنظمة للوقفة) قد صرّح سابقًا أن لديهم معلومات تؤكد مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، مؤكدا أنهم تلقوا معلومات تفيد بمقتله بوحشية كبيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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