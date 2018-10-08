ألقت ما تسمى بـ"القوات المسلحة العربية الليبية" التابعة للواء المتقاعد حفتر، الاثنين، القبض على ضابط الجيش المصري السابق وزعيم تنظيم "المرابطون"هشام عشماوي في مدينة درنة.

وقال المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، إنه تم "إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي"، خلال عملية أمنية فجر اليوم.

وأضاف المسماري بأنه تم إلقاء القبض على زوجة المطلوب في مصر محمد رفاعي سرور وأبنائه خلال العملية.

وهشام عشماوي هو ضابط صاعقة مفصول من الجيش المصري. انفصل عن تنظيم "أنصار بيت المقدس" وأسس تنظيماً باسم "المرابطون" في ليبيا. ووجهت له اتهامات بالتورط في عمليات ضد الجيش المصري.

وقضت المحكمة العسكرية المصرية في 2017 بإعدام عشماوي مع 14متهم آخر بعد إدانتهم في قتل ضابطين و26 مجنداً في منطقة الفرافرة في صحراء مصر الغربية.

وطالبت السلطات المصرية القوات التابعة لحفتر تسليمها هشام عشماوي لمحاكمته.